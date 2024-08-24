Malazgirt Zaferi'nin 953. yıldönümünde okçuluk etkinliği düzenlendi - Son Dakika
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Malazgirt Zaferi'nin 953. yıldönümünde okçuluk etkinliği düzenlendi

Malazgirt Zaferi\'nin 953. yıldönümünde okçuluk etkinliği düzenlendi

Malazgirt Zaferi'nin 953. yıldönümü kapsamında Malazgirt Meydan Muhaberesi Tarihi Milli Parkı'nda Okçular Vakfı tarafından kurulan okçuluk spor alanlarına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Vatandaşlar, ok atış parkurunda sıraya girerek ok atmanın heyecanını yaşadı.

24.08.2024 20:32
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Malazgirt Zaferi'nin 953. yıldönümü kapsamında Malazgirt Meydan Muhaberesi Tarihi Milli Parkı'nda Okçular Vakfı tarafından kurulan okçuluk spor alanlarına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Malazgirt Meydan Muhaberesi Tarihi Milli Parkı'na gelen vatandaşlar etkinlik alanında kurulan ok atış parkurunda sıraya girerek ok atmanın heyecanını yaşadı. Okçuluk alanında oluşturulan bölümlerde sıraya giren 7'den 70'e her yaş grubundan vatandaşlar Okçular Vakfı tarafından görevlendirilen uzman kişiler tarafından kısa bir eğitimden sonra ok attılar.

Çocukları ile birlikte ok atama parkuruna gelen Diva Tirtikoğlu, yapılan etkinliklerin kendilerini mutlu ettiğini ifade ederek, "Çocuklarımızı getirdik. Çok güzel etkinlikler var. Çocuklarımız çok eğlendi. En çok ok atmak için geldik buraya. Çocuklar mutlu olunca bizlerde mutlu olduk" dedi.

Muş'tan Malazgirt'te gelen vatandaşlardan Sinan Karakaya ise, "Malazgirt zaferinin yıl dönümü kutlamaları için etkinlik alanına geldik. Güzel etkinlikler hazırlanmış. Çocuklar için çok çok güzel ortamlar oluşturulmuş. Burada güzel vakit geçirmeye çalışacağız" şeklinde konuştu. - MUŞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Malazgirt Zaferi'nin 953. yıldönümünde okçuluk etkinliği düzenlendi - Son Dakika

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