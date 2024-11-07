Malezya Penang Eyaleti Başbakanı Fatih Kütüphanelerini Ziyaret Etti - Son Dakika
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Malezya Penang Eyaleti Başbakanı Fatih Kütüphanelerini Ziyaret Etti

Malezya Penang Eyaleti Başbakanı Fatih Kütüphanelerini Ziyaret Etti

Malezya Penang Eyaleti Başbakanı Chow Kon Yeow, beraberindeki heyetle birlikte Fatih Kütüphanelerini ziyaret ederek, kütüphanelerin ve serginin beğenildiğini ifade etti. Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, ziyaret hakkında memnuniyetini dile getirdi.

07.11.2024 15:27  Güncelleme: 15:29
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Malezya Penang Eyaleti Başbakanı Chow Kon Yeow Fatih Kütüphanelerini ziyaret etti.

Malezya Penang Eyaleti Başbakanı Chow Kon Yeow ve beraberindeki heyet Fatih Kütüphanelerini ziyaret etti. Kütüphaneleri ve sergiyi gezen Yeow öğrencilerle de sohbet ederek, kütüphaneleri oldukça beğendiklerini belirtti ve Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan'ı tebrik etti. Heyeti karşılayan Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan da ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Nusret Çolpan Sanat Galeri'sinde yer alan "Dört Element Bir Gönül; Yolculuk" sergisini gezdirdi. Turan, "Penang Eyaleti Başbakanı Sn. Yeow ve beraberindeki heyetimizi misafir ettik. Başta bir marka haline gelen Fatih Kütüphaneleri olmak üzere kültürel miras alanındaki çalışmalarımızı paylaştık. Ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederim" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Malezya Penang Eyaleti Başbakanı Fatih Kütüphanelerini Ziyaret Etti - Son Dakika

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