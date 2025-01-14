Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen, Yerel Gazetecilerle Kahvaltıda Bir Araya Geldi - Son Dakika
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Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen, Yerel Gazetecilerle Kahvaltıda Bir Araya Geldi

Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen, Yerel Gazetecilerle Kahvaltıda Bir Araya Geldi

Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yerel gazetecilerle bir araya gelerek ilçede gerçekleştirecekleri projeleri paylaştı ve gazetecilerin gününü kutladı.

14.01.2025 16:15  Güncelleme: 16:18
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Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen, Maltepe'de görev yapan yerel gazetecilerle bir araya geldi. İlçede gerçekleştirmek istedikleri projeleri basın mensuplarıyla paylaşan Başkan Köymen, "Zorlayıcı çalışma şartlarına rağmen görevlerini özveriyle yerine getiren tüm gazetecilerimizin gününü kutluyor, katılımlarınız ve çalışmalarınızla verdiğiniz destek için teşekkür ediyorum" dedi.

Maltepe Belediye Başkanı Mimar Esin Köymen, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla ilçede çalışan basın mensupları onuruna bir kahvaltı düzenledi. Cevizli'deki evlendirme dairesinin salonunda gerçekleştirilen toplantıya ilçede görev yapan yerel gazetelerin yönetici ve temsilcileri katıldı. Açılış konuşması yapan Başkan Esin Köymen, "Çalışan Gazeteciler Günü vesilesiyle düzenlediğimiz kahvaltı etkinliğinde, değerli yerel basın mensuplarımızla bir araya geldik. Yerel yönetim olarak toplumcu belediyecilik anlayışıyla hem devam eden çalışmalarımızı hem de gelecekte hayata geçirmeyi planladığımız projelerimizi paylaşma fırsatı bulduk. Zorlayıcı çalışma şartlarına rağmen görevlerini özveriyle yerine getiren tüm gazetecilerimizin gününü kutluyor, katılımlarınız ve çalışmalarınızla verdiğiniz destek için teşekkür ediyorum" dedi.

Projelerini anlattı

Açılış konuşması sonrası, Maltepe'de, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyesinin yaptığı, yapmakta olduğu ve yapacağı ortak projelerle ilgili bir sunum da gerçekleştiren Köymen, üniversite, ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerine verdikleri eğitim desteklerinden bahsetti. Köymen, uzun hukuki mücadelelerle Maltepe'ye tekrar kazandırılan ve ilçeyi bir çekim merkezi haline getirecek "Süreyyapaşa Çarşısı ve Kültür Merkezi", çocukların bitkiler, sebzeler ve meyvelerle ilgili birçok bilgiyi edinip eğlenebilecekleri "Çocuk Tarım Parkı", içinde çok amaçlı salonlarla birlikte Alzheimer Merkezini de içeren Çınar Sosyal Yaşam Merkezi, ilçede trafiğin yer altına alınmasıyla oluşturulan "Maltepe Cumhuriyet Meydanı" ve "Maltepe Merkez Çamlık Parkı", çalışan annelerin ihtiyacı olan Yuvamız İstanbul Çocuk Eğitim Merkezleri, "Üsküdar-Kadıköy-Maltepe Tramvay Hattı", Fındıklı'ya yeni bir çehre kazandıracak ve içinde etüt merkezleri ile çeşitli sosyal alanların yer alacağı "Çamaşırcıdere Yaşam Vadisi", "Büyükbakkalköy Hayvan Barınağı", "Gülensu Mahallesi Sosyal Konut Projesi", "Esenkent Kavşak Projesi", "Küçükyalı Su Sporları Merkezi", "Adalet İlmen Kız Öğrenci Yurdu" gibi yapımı tamamlanan ve devam eden projelerle de ilgili bilgi verdi.

Maltepe'ye Kent Lokantası

Başkan Köymen konuşmasının devamında, "Bütün bu projelerimizle birlikte ilçemizde temizlik, altyapı ve parkların yenilenmesi ve yeni park çalışmalarımızı da sürdürüyoruz. Rutin çalışmalarımızla birlikte planladığımız çalışmalarımız da bulunmakta. Bunlardan kısaca bahsedersek bunlar, Altayçeşme Sosyal Yaşam Merkezi ve İstiklal Parkı, Küçükyalı Çamlık Parkı, Küçükyalı Kültür Merkezi, Düşler Bilim Merkezi ve Maltepe Mekan Sosyal Tesisleri, Ionna Kuçuradi Sosyal Yaşam Merkezi, İdealtepe Yaşam Alanı, Feyzullah Mahallesi Sanat Sokağı, Feyzullah Mahallesi Mahalle Evi, Fındıklı Park Projesi, Madde Bağımlılığı Rehabilitasyon Merkezi, Maltepe Belediyesi Kent Lokantası, Maltepe Sosyal Konut Projesi, Büyükbakkalköy Mahallesi Mahalle Evi, Cep Parkları Projesi ve Altayçeşme Emekli Sosyal Yaşam Merkezi'dir" dedi.

Kentsel dönüşümde "Sosyal Konut" vurgusu

Maltepe'nin kentsel dönüşümüyle ilgili de çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Esin Köymen, Maltepe'nin kültürel mirasına ve anıt yapılarına da sahip çıkarak onları restore edecekleri gibi, ilçedeki binaların dönüşümünde de mevcut imar planlarını gözeterek sosyal konut projelerini ön plana çıkaracaklarını söyledi. Köymen, toplantında mevcut imar planları ve plan notlarıyla ilgili bilgileri de gazetecilerle paylaşma fırsatı buldu. Sunum sonrası Köymen, gazetecilerden gelen soruları cevaplandırdı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen, Yerel Gazetecilerle Kahvaltıda Bir Araya Geldi - Son Dakika

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