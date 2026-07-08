Maltepe Belediye Başkanı Mimar Esin Köymen, "Avrupa Post-Endüstriyel UNIC Şehir Liderleri Forumu"na katıldı - Son Dakika
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Maltepe Belediye Başkanı Mimar Esin Köymen, "Avrupa Post-Endüstriyel UNIC Şehir Liderleri Forumu"na katıldı

Maltepe Belediye Başkanı Mimar Esin Köymen, "Avrupa Post-Endüstriyel UNIC Şehir Liderleri Forumu"na katıldı
08.07.2026 11:24  Güncelleme: 11:27
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Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de düzenlenen Avrupa Post-Endüstriyel UNIC Şehir Liderleri Forumu'na katılan Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen, endüstri sonrası dönüşüm sürecindeki kentlerin sorunlarının uluslararası iş birliğiyle çözülebileceğini belirtti. Forumda ulaşılabilir konut, iklim krizi ve sürdürülebilir kent ekonomileri gibi konular ele alındı.

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'deki "Avrupa Post-Endüstriyel UNIC Şehir Liderleri Forumuna katılan Maltepe Belediye Başkanı Mimar Esin Köymen, endüstri sonrası dönüşüm sürecindeki kentlerin ortak sorunlarının ancak güçlü uluslararası iş birlikleriyle çözülebileceğini belirtti.

Avrupa Üniversiteleri Birliği'nin (UNIC) organize ettiği "Avrupa Post-Endüstriyel UNIC Şehir Liderleri Forumu" Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de düzenlendi. Avrupa'nın post-endüstriyel dönüşüm sürecindeki kentlerini ortak bir vizyonda buluşturan forumda; belediye başkanları, üniversite rektörleri, Avrupa Birliği temsilcileri, akademisyenler, iş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri bir araya geldi.

Başkan Köymen belediye başkanları ve akademisyenlerle buluştu

Zagreb Belediyesi ve Zagreb Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen programa Maltepe Belediye Başkanı Mimar Esin Köymen'in yanı sıra Zagreb Belediye Başkanı Tomislav Tomaevi, Bilbao Belediye Başkanı Juan Mari Aburto, Erasmus Üniversitesi Rektörü ve UNIC Liderlik Kurulu Başkanı Annelien Bredenoord da katıldı.

Ulaşılabilir konuttan iklim krizine

Forum kapsamında ulaşılabilir konut, iklim krizine uyum, sürdürülebilir kent ekonomileri, dijital yönetişim, kapsayıcı kent politikaları ve üniversite-yerel yönetim iş birlikleri gibi birçok önemli başlık masaya yatırıldı. Forumun en önemli bölümlerinden biri olan etkileşimli çalışma oturumlarında şehirlerin geleceğine ilişkin ortak yol haritaları oluşturuldu. Forum sonunda UNIC üyesi kentler ve üniversiteler arasında uzun vadeli iş birliklerini güçlendirmeyi amaçlayan "Sürekli ve Uzun Soluklu İş Birliği Bildirgesi" imzalandı.

Köymen: Kentlerin ve üniversitelerin birbirine ihtiyacı var

Forumda konuşan Maltepe Belediye Başkanı Mimar Esin Köymen, endüstri sonrası dönüşüm sürecindeki kentlerin ortak sorunlarının ancak güçlü uluslararası iş birlikleriyle çözülebileceğini ifade etti. Başkan Köymen, "Maltepe'mizde her fırsatta vurguladığımız gibi kentlerin ve üniversitelerin birbirine ihtiyacı var. Ödenebilir konuttan iklim krizine uyum süreçlerine ve kapsayıcı kentsel politikalara kadar uzanan ortak sorunlar, endüstri sonrası kentlerde sınırları aşan iş birliklerini zorunlu kılıyor. UNIC ise üniversiteler, yerel yönetimler ve toplum arasındaki bilgi paylaşımını güçlendirerek iyi uygulamaların kentler arasında yaygınlaşmasına ve ortak çözümler üretilmesine önemli katkı sunuyor. Bu anlayışla imzaladığımız 'Sürekli ve Uzun Soluklu İş Birliği Bildirgesi', ortak geleceği birlikte inşa etme kararlılığımızın önemli bir adımı oldu. Maltepe'mizin sürdürülebilir, adil ve yenilikçi geleceği için uluslararası iş birliklerimizi büyütmeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Forum sonrası teknik inceleme gezisi yapıldı

Forumun ardından katılımcılara yönelik düzenlenen teknik inceleme gezisinde ise Zagreb'de hayata geçirilen kentsel dönüşüm ve post-endüstriyel yeniden canlandırma projeleri yerinde incelenerek başarılı uygulamalar hakkında bilgi alındı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Maltepe Belediye Başkanı Mimar Esin Köymen, 'Avrupa Post-Endüstriyel UNIC Şehir Liderleri Forumu'na katıldı - Son Dakika

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