Maltepe Belediyesi\'nde Orman Haftası Kutlandı

Maltepe Belediyesi'ne bağlı kreşlerde Orman Haftası, düzenlenen etkinlikle kutlandı.

21- 26 Mart tarihleri arasında kutlanan Orman Haftası için organize edilen etkinlikte Maltepeli minikler kreş bahçelerinde mevsim çiçekleri ve fidanlar diktiler.

'Ormanda hayat var' dediler

Farkındalık etkinliğinde çocuklara ormanların önemi ve doğaya katkıları anlatıldı. Ormanların, temiz havanın, verimli toprağın kaynağı olduğunu, binlerce canlıya ev sahipliği yaptığını ifade eden minikler ormanları korumanın geleceği korumak olduğunu söylediler. Maltepeli minikler öğretmenleri eşliğinde hazırladıkları "Yeşili sev ormanı koru", "Ormanda hayat var" konulu pankartlar ile mesajlarını verdiler. - İSTANBUL