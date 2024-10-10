Maltepe Belediyesi\'nden Çocuk İhmaline Karşı Bilgilendirme Toplantıları

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Maltepe Belediyesi'nce Kadın Danışma ve Sosyal Yaşam Merkezleri'nde çocuk ihmaline ve istismarına karşı bilgilendirme toplantıları başladı.

Maltepe Belediyesi tarafından düzenlenen çocuk ihmaline ve istismarına karşı bilgilendirme toplantıları başladı. Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'nce düzenlenen toplantı Başıbüyük Kadın Danışma ve Sosyal Yaşam Merkezi'nde gerçekleşti.

'Çocuklarınıza inanın' mesajı verildi

Sosyolog ve Aile Danışmanları Dilara Akman ile Funda İpek, çocukların uğrayabilecekleri fiziksel, cinsel ve psikolojik istismara dair aileleri bilinçlendirdi. Fiziksel istismarın, istismar türlerinden sadece bir tanesi olduğunu ifade eden uzmanlar "İstismar sözlü, duygusal, cinsel, ekonomik ve sosyal olabilir. İstismara uğrayan çocuklar, ergenler utandıkları, korktukları, kendilerine inanılmayacağını düşündükleri ya da olanlardan kendilerini sorumlu hissettikleri için yaşadıkları istismarı anlatamıyor olabilirler. Çocuk size gelerek yaşadığı bir istismar durumundan bahsediyorsa ona inanın. Çocuklar bu konuda yalan söylemez" diye konuştular.

'İstismar ile kaza yaralanması farklıdır'

Çocuğun kaza dışı fiziksel açıdan zarar görmesinin ve bedensel bütünlüğünün bozulmasının fiziksel istismar olduğunu aktaran uzmanlar, "Tokat ve yumruk atmak, tekmelemek, fırlatmak, ısırmak, vurmak, yakmak, cimciklemek ve sarsmak, belli nesnelerle zarar vermek, saç ve kulak çekmek fiziksel istismar örnekleridir. İstismar yaralanması ile kaza yaralanması farklıdır. Bunları ayırt etmek için dikkat edilmesi gereken üç nokta vardır. Eğer yaralanmalar sıklıkla oluyorsa istismar yaralanması olma ihtimali yüksektir. Yaralanmaların mantıklı bir açıklaması olmaz. Kaza sonucu yaralanmalar vücudun kemikli kısımlarında olurken istismar ile oluşmuş yaralanmalar yumuşak dokularda olur" diye konuştular.

Çocuk ihmali anlatıldı

Çocuk ihmalinin ise çocuğa bakma sorumluluğu olan yetişkin kişi ya da kişilerin bu sorumluluğu yerine getirmeyerek çocuğun temel ihtiyaçlarının karşılamamasından kaynaklandığını aktaran uzmanlar ihmalin fiziksel ya da duygusal olabileceğini söylediler.

Doğru bilinen yanlışlar anlatıldı

Toplantıda Maltepeli kadınlara çocuk istismarına ve ihmaline karşı çocuklarına nasıl davranmaları gerektiği, istismarın önüne nasıl geçilebileceği, çocuk ihmal ve istismarı üzerine doğru bilinen yanlışlar üzerine bilgilendirme yapıldı. Toplantıya katılan vatandaşlar, belediye yetkililerine teşekkür ederken, eğitimin kendilerine çok şey kattığını ve hayatlarını da buna göre yeniden şekillendireceklerini ifade ettiler. Eğitimler Ekim ayı boyunca Maltepe Belediyesi'ne bağlı Kadın Danışma ve Sosyal Yaşam Merkezleri'nde verilmeye devam edecek. - İSTANBUL