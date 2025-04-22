Maltepe Belediyesi\'nden Çocuklara Arkeoloji Atölyesi

Maltepe Belediyesi tarafından çocuklara yönelik arkeoloji atölyesi düzenlendi.

Nisan ayı boyunca Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde Dinozor Müzesi'nde organize edilen "Küçük Kazılar Büyük Keşifler" isimli çalışmada çocuklara arkeoloji biliminin eğlenceli ve uygulamalı şekilde tanıtılması amaçlandı. Çocuklar arkeologlar eşliğinde nesli tükenen pek çok dinozor maketinin bulunduğu alanda oluşturulan kum havuzunda kazı çalışması yapıp arkeolojik kazıların incelikleri hakkında bilgi sahibi oldular. Çocuklar kazıda buldukları parçaları ve fosilleri mikroskopta detaylı şekilde incelediler. Kazı yaparken çok eğlendiklerini ve unutulmayacak bir gün geçirdiklerini ifade eden çocuklar Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen'e destekleri için teşekkür ettiler. Çocukların tarihi ve kültürel mirasa olan ilgilerini artırmayı hedefleyen atölye çalışması önümüzdeki günlerde tekrar düzenlenecek. - İSTANBUL