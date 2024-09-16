Maltepe Belediyesi'nden Çocuklara Ücretsiz Tiyatro Gösterimi - Son Dakika
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Maltepe Belediyesi'nden Çocuklara Ücretsiz Tiyatro Gösterimi

Maltepe Belediyesi\'nden Çocuklara Ücretsiz Tiyatro Gösterimi

Maltepe Belediyesi Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde çocuklar için ücretsiz tiyatro oyunları sahnelenmeye başladı. İlk olarak 'Bremen Mızıkacıları Yeni Dünya Bandosu' isimli oyun çocuklara sunuldu. Ayrıca sihirbazlık ve jonglör gösterisi de etkinlikler arasında yer aldı.

16.09.2024 16:34  Güncelleme: 16:36
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Maltepe Belediyesi'nin Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde çocuklara yönelik tiyatro oyunlarının gösterimleri başladı. Maltepe Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nce düzenlenen oyunlar Maltepeli çocuklar için ücretsiz sahneleniyor.

Çizgi film tadındaki oyun sahnelendi

Çizgi Kukla Tiyatrosu, birçok ulusal ve uluslararası festivale katıldığı "Bremen Mızıkacıları Yeni Dünya Bandosu" isimli oyunuyla minikler ile buluştu. Grim Kardeşler'in yazdığı dünyaca ünlü çocuk klasiğinden uyarlanan oyunu Burhan Gün yazıp Abdullah Gün yönetti. Oyunda evlerinden kovulan eşek, köpek, kedi ve horozun hayatta kalma ve özgür bir yaşam kurma mücadeleleri anlatıldı. Oyun, kukla tiyatrosu ve sahnede illüzyon oluşturabilen bir teknik olan black light tiyatro tarzına uygun olarak kaleme alındı ve tasarlandı. Klasik öykünün çağdaş bir yorumla çizgi film tadında sahnelendiği oyunu minikler ilgiyle izledi.

Sihirbazlık ve jonglör gösterisi ilgi topladı

Etkinlikler kapsamında dün illüzyonist, jonglör Erdem Obüs jonglör ve sihirbazlık gösterisiyle sahne aldı. Eğlenceli müziklerin, canlı kuşların, rengarenk çiçeklerin ve daha birçok sürpriz sihirbazlık numaralarıyla sirk sanatından jonglör gösterilerinin yer aldığı etkinlik miniklerin alkışlarını topladı. Eylül ayındaki çocuk oyunları kapsamında "Hepimiz Birimiz İçin", "Bir Bilmecem Var Çocuklar", "Sıra Arkadaşımı Seviyorum" isimli oyunların gösterimleri gerçekleşecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Maltepe Belediyesi'nden Çocuklara Ücretsiz Tiyatro Gösterimi - Son Dakika

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