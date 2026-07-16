Maltepe'de ilaçlama çalışması hız kesmiyor - Son Dakika
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Maltepe'de ilaçlama çalışması hız kesmiyor

Maltepe\'de ilaçlama çalışması hız kesmiyor
16.07.2026 13:17  Güncelleme: 13:21
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Maltepe Belediyesi, yaz aylarında artan sivrisinek ve karasinek popülasyonuna karşı ilçe genelinde ilaçlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Parklar, yeşil alanlar ve üreme riski taşıyan noktalarda çevreye duyarlı ilaçlarla yapılan çalışmalar, halk sağlığını korumayı hedefliyor.

Maltepe Belediyesi, yaz aylarında artış gösteren sivrisinek ve karasinek popülasyonuna karşı ilçe genelinde ilaçlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Halk sağlığını korumak ve yaz mevsiminin daha konforlu geçmesini sağlamak amacıyla yürütülen çalışmalar, belirlenen program doğrultusunda tüm mahallelerde devam ediyor.

Belediye ekipleri; parklar, yeşil alanlar, çocuk oyun alanları, dere yatakları, çöp konteynerlerinin çevresi ve üreme riski taşıyan noktalarda düzenli olarak ilaçlama gerçekleştiriyor. Çalışmalar, bilimsel yöntemler ve çevreye duyarlı uygulamalar esas alınarak, ilgili mevzuata uygun ilaçlarla yürütülüyor.

Maltepe Belediyesi yetkilileri, yaz boyunca ilaçlama faaliyetlerinin belirlenen program çerçevesinde kesintisiz devam edeceğini belirterek, vatandaşların çevrede su birikintisi oluşmasına neden olabilecek unsurlara karşı dikkatli olmalarının mücadelenin başarısına katkı sağlayacağını ifade etti.

Yaz mevsimi boyunca sahadaki çalışmalarını sürdüren Maltepe Belediyesi, düzenli ilaçlama faaliyetleriyle hem halk sağlığını korumayı hem de ilçe sakinlerinin açık alanları daha rahat kullanabilmesini hedefliyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Maltepe Belediyesi, Maltepe, Sağlık, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Maltepe'de ilaçlama çalışması hız kesmiyor - Son Dakika

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