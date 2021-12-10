Maltepe'de sokaklara kadın eli değdi - Son Dakika

Maltepe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü yeni bir pilot uygulama başlattı. Başlayan yeni uygulama ile birlikte Maltepe sokaklarının temizliği artık kadın süpürgecilerden sorulacak.

Maltepe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü proje kapsamında kadın istihdamını arttırmak amacını taşıyan projede yer alan 5 kadın çalışanı 1 Aralık'tan itibaren 10 gündür Maltepe sokaklarında görev alıyor. Pilot uygulamadaki 5 kadın süpürgeci vatandaşların alkışları ve takdirleri ile görevlerine başladı.

"Maltepe sokakları kendi evimiz gibi"

Kadın süpürgeciler Suzan Yılmaz, Serap Çimen, Arife Yaşar Küçük, Türkan Yıldırım ve Havva Güloğlu proje kapsamında göreve gelmeleri ile ilgili ortak duygu ve düşüncelerinde; bu iş kolu için kendilerine fırsat verilmesinden duydukları memnuniyeti dile getirirken, Maltepe'nin sokaklarını kendi evlerini temizler gibi görev yapacaklarını belirtti. Maltepe sokaklarında kadın süpürgecileri gören vatandaşlar gelişmenin olumlu ve sevindirici olduğunu, aynı zamanda kadın titizliğinin sokak temizliğine yansıyacağından emin olduklarını söyledi. Kadın süpürgecileri alkışlarla karşılayan bazı Maltepeliler ise kadın süpürgecilerin sayısının artması dileğini paylaşırken, Maltepe Belediyesinin eşitlikçi çalışmaları için teşekkürlerini iletti. - İSTANBUL