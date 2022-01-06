Mamak'ta sokak hayvanlarını sahiplenenlere 500 TL destek - Son Dakika

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, sokak hayvanlarını sahiplenenlere 500 TL destek vereceklerini açıkladı.

Mamak Belediyesi Ocak Ayı meclis toplantısı üçüncü birleşim toplantısında, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, sokak hayvanlarını sahiplenenlere 500 TL destek vereceklerini açıkladı. Ankara'da resmi onaylı tek Sokak Hayvanları Rehabilitasyon ve Geçici Bakım Merkezi'nin Mamak'ta olduğunu ifade eden Başkan Köse, "Bu merkezimizin de kapasitesini arttırıyoruz" dedi. Sokak hayvanlarının, aşı ve diğer bakımlarında kadar her türlü tedavisi ile ilgilendiklerini de kaydeden Başkan Köse, "Bir taraftan insanlarımızı korurken bir taraftan da sokakta yaşayan hayvanlarımızın nasıl yaşayacağını, ne yapacağını herkesin düşünmesi lazım" diye konuştu.

12 ay boyunca 500 TL destek

Yaşam alanı müsait olan vatandaşların sokakta tespit ettikleri hayvanları sahiplenmeleri konusunda teşvik etmek istediklerini söyleyen Başkan Köse, "Bu çerçevede sadece Mamak ilçesinde sokak hayvanı sahiplenen vatandaşlarımıza 12 ay boyunca 500 TL nakit desteğiyle birlikte mamasını ve bakımını da ücretsiz olarak karşılayacağız. Can dostlarımızı sahiplendirirken bir yandan korumasız olan hayvanlarımızı korumuş, bir yandan da onları sıcak yuvaya kavuşturmuş olacağız" ifadelerine yer verdi. - ANKARA