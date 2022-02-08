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Manavgat Belediyesinin Engelsiz Yaşam Vadisi Projesi'ne ödül - Son Dakika

Manavgat Belediyesinin Engelsiz Yaşam Vadisi Projesi'ne ödül

08.02.2022 16:04
Manavgat Belediyesinin Engelsiz Yaşam Vadisi Projesi'ne ödül

Manavgat Belediyesinin "Engelsiz Yaşam Vadisi Projesi" ödüle layık görüldü.

Manavgat Belediyesinin "Engelsiz Yaşam Vadisi Projesi" ödüle layık görüldü.

ATRAX Star Awards 2022- Eğlence ve Rekreasyon Ödülleri, İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen tören ile sahiplerini buldu. ATRAX Star Awards 22 Eğlence ve Rekreasyon Ödülleri bu yıl 8. kez verildi. Şehir yaşamına değer katan işler, alanında uzman jüri üyeleri tarafından belirlendi. 13 önemli kategoride gerçekleşen ödül töreninde 19 proje ödüllendirildi. Manavgat Belediyesi Etüd ve Proje Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Engelsiz Yaşam Vadisi" projesi, "Şehir Hayatına Değer Katan Projeler" dalında ödül almaya hak kazandı.

"Engelli vatandaşlar sosyalleşecek"

Törende Manavgat Belediyesi ve Belediye Başkanı Şükrü Sözen adına ödülü, Etüd Proje Müdürü Gülbahar Budak teslim aldı. Manavgat Belediyesinin "Engelli olmak hayata karışmaya Engel değil" başlığıyla hazırlanan "Engelsiz Yaşam Vadisi projesi" jüri üyelerinden tam not aldı. Deniz kıyısındaki 65 bin metrekarelik doğa alanında engelli vatandaşların sosyalleşmesine ve yaşam becerilerinin geliştirilmesine katkı sağlamak amacıyla geliştirilen projede, vatandaşların spor, piknik, kamp ve eğlenceli etkinlikler yaparak doğayla bütünleşeceği, hipoterapi, hidroterapi, bitki terapi gibi terapi teknikleriyle yaşam kalitelerinin arttırılacağı bir ortam oluşturuldu.

"İnsana önem veren belediye"

Projeyle engelli vatandaşların şehir yaşamına katılımının kolaylaştırılması ve engellilere yönelik farkındalığın arttırılması sağlandı. Engelsiz Yaşam Vadisi projesinde, engelli çocuk ve yetişkin bireylerin yararlanabileceği Türkiye'de ilk doğa alanı olma niteliğini taşıması hedeflendi. Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, "İnsana, aileye, engelliye, topluma değer veren her belediye kendine özgü koşullar dahilinde yaşanan sosyal problemlere çözüm getirmekle yükümlüdür. Biz de bu amaçla, "Engelsiz Yaşam Vadisi" projemizi hazırladık. Projemiz ödül getirdi. Projemizde emeği geçenleri tebrik ediyorum. Ödülümüzü Manavgat halkımız adına aldık" dedi. - ANTALYA

Manavgat Belediyesinin Engelsiz Yaşam Vadisi Projesi'ne ödül
Manavgat Belediyesinin Engelsiz Yaşam Vadisi Projesi'ne ödül
Manavgat Belediyesinin Engelsiz Yaşam Vadisi Projesi'ne ödül
Manavgat Belediyesinin Engelsiz Yaşam Vadisi Projesi'ne ödül

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İstanbul, Manavgat, Engelli, Star, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Manavgat Belediyesinin Engelsiz Yaşam Vadisi Projesi'ne ödül - Son Dakika


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