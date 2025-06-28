Manavgat'ta Çocuklar Sıcak Havalardan Sulama Aracıyla Serinledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Manavgat'ta Çocuklar Sıcak Havalardan Sulama Aracıyla Serinledi

Manavgat\'ta Çocuklar Sıcak Havalardan Sulama Aracıyla Serinledi
28.06.2025 12:47  Güncelleme: 12:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, 40 derecenin üzerindeki sıcaklarda çocuklar, belediyeye ait sulama aracından su sıkarak serinleme fırsatı buldular. Tanker sürücüsü, çocukların isteğini geri çevirmeyerek onlara neşe dolu anlar yaşattı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde hava sıcaklığının 40 derecenin üzerine çıktığı günlerde, sıcaktan bunalan çocuklar çareyi belediye sulama aracında buldu. Çimlere sulama yapan tanker görevlisi, çocukların isteği üzerine üzerlerine su sıkarak serinlemelerini sağladı.

Olay, Manavgat'ta yol refüjlerindeki ağaçların sulandığı sırada yaşandı. Çolaklı Süral Caddesi'nde Manavgat Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne ait sulama aracını gören çocuklar, yaklaşarak sıcak havada serinlemek istediklerini söyledi. Tanker sürücüsü de çocukların bu isteğini geri çevirmeyip hortumla üzerlerine su sıkarak serinletti. Çocukların neşesi ve sıcak havanın etkisi kameraya yansıdı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Manavgat, 3-sayfa, antalya, Çevre, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Manavgat'ta Çocuklar Sıcak Havalardan Sulama Aracıyla Serinledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump’ın atom bombası benzetmesi Japonları fena kızdırdı Trump'ın atom bombası benzetmesi Japonları fena kızdırdı
Mohamed Salah’ın Bodrum’da ödediği hesap tartışma konusu oldu Mohamed Salah'ın Bodrum'da ödediği hesap tartışma konusu oldu
Vahşice öldürülmüştü Rümeysa Özcan davasında çıkan karar ayakta alkışlandı Vahşice öldürülmüştü! Rümeysa Özcan davasında çıkan karar ayakta alkışlandı
Görüntü Çin ya da Hindistan’dan değil Türkiye’den Görüntü Çin ya da Hindistan'dan değil Türkiye'den
Nehirdeki sular yükseldi, aynı aileden 18 kişi akıntıya kapıldı Nehirdeki sular yükseldi, aynı aileden 18 kişi akıntıya kapıldı
Gece kulübünde skandal: Ünlü fenomen, anne ve kızını tuvalette dövdü Gece kulübünde skandal: Ünlü fenomen, anne ve kızını tuvalette dövdü!
Belediye başkanı, çöpü etrafa saçan vatandaşları böyle ifşa etti Belediye başkanı, çöpü etrafa saçan vatandaşları böyle ifşa etti
Fahriye Evcen’den imajını tazeledi Fahriye Evcen'den imajını tazeledi
Fenerbahçe’de tarihi imza 2029’un sonuna kadar takımın başında olacak Fenerbahçe'de tarihi imza! 2029'un sonuna kadar takımın başında olacak
Kahtalı Hamido’nun oğlu parkta ölü bulundu Kahtalı Hamido'nun oğlu parkta ölü bulundu
Fenerbahçe’ye dünyaca ünlü yıldız önerildi Fenerbahçe'ye dünyaca ünlü yıldız önerildi

11:37
Kıdem tazminatından bedelli askerliğe tüm ödemeler değişiyor İşte beklenen yeni zamlı tablo
Kıdem tazminatından bedelli askerliğe tüm ödemeler değişiyor! İşte beklenen yeni zamlı tablo
09:16
Tüm dünyanın gözü o noktada İran nükleer tesislerde kazıya başladı
Tüm dünyanın gözü o noktada! İran nükleer tesislerde kazıya başladı
07:53
Kılıçdaroğlu’ndan kayyum tartışmaları sürerken dikkat çeken ziyaret
Kılıçdaroğlu'ndan kayyum tartışmaları sürerken dikkat çeken ziyaret
07:16
Sakarya’daki orman yangını Bilecik’e sıçradı Köyler boşaltıldı, asker sahaya indi
Sakarya'daki orman yangını Bilecik'e sıçradı! Köyler boşaltıldı, asker sahaya indi
16:51
Sakarya, Türkiye’nin ikinci metrobüs şehri olmak için gün sayıyor
Sakarya, Türkiye'nin ikinci metrobüs şehri olmak için gün sayıyor
16:46
Diddy ve oğlu hakkında maskeli tecavüz suçlaması
Diddy ve oğlu hakkında maskeli tecavüz suçlaması
16:46
Fenerbahçe’yi takibe almıştı Uğurcan’ın ağabeyinden bomba paylaşım
Fenerbahçe'yi takibe almıştı! Uğurcan'ın ağabeyinden bomba paylaşım
16:24
Abdullah Çatlı’nın hayatı film oluyor İşte canlandıracak isim
Abdullah Çatlı'nın hayatı film oluyor! İşte canlandıracak isim
16:23
Neler yaptı öyle Ancelotti Arda’nın bu istatistiklerini görünce çok üzülecek
Neler yaptı öyle! Ancelotti Arda'nın bu istatistiklerini görünce çok üzülecek
15:50
Paris Saint Germain, küme düşen Lyon’u kurtarıyor
Paris Saint Germain, küme düşen Lyon'u kurtarıyor
15:43
Cumhurbaşkanı Erdoğan güncel rakamları paylaştı: Tam manasıyla destan yazdık
Cumhurbaşkanı Erdoğan güncel rakamları paylaştı: Tam manasıyla destan yazdık
15:21
600 bin kamu işçisinin zam pazarlığında ikinci teklif belli oldu
600 bin kamu işçisinin zam pazarlığında ikinci teklif belli oldu
15:12
Meteoroloji uzmanları tarih verdi 2 bölgeye yoğun kar yağışı geliyor
Meteoroloji uzmanları tarih verdi! 2 bölgeye yoğun kar yağışı geliyor
15:00
Fenerbahçe’ye dünyaca ünlü yıldız önerildi
Fenerbahçe'ye dünyaca ünlü yıldız önerildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.06.2025 13:19:44. #7.12#
SON DAKİKA: Manavgat'ta Çocuklar Sıcak Havalardan Sulama Aracıyla Serinledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.