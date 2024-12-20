Manavgat'ta Futbol Turnuvası Şampiyonu Sanart Yapı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Manavgat'ta Futbol Turnuvası Şampiyonu Sanart Yapı

Manavgat\'ta Futbol Turnuvası Şampiyonu Sanart Yapı

Manavgat Kurumlar Arası Futbol Turnuvası'nda Sanart Yapı, İdemax PTT'yi 6-2 yenerek şampiyon oldu.

20.12.2024 10:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manavgat Kurumlar Arası Futbol Turnuvası final maçında İdemax yapı PTT'yi 6-2 gibi farklı bir skorla mağlup eden Sanart Yapı Mimarlık Manavgat Devlet Hastanesi futbol takımı şampiyon oldu.

Manavgat'ın tanınmış spor adamlarından Özgür Demirbaş tarafından organize edilen ve 10 takımın katılımıyla gerçekleştirilen Kurumlar Arası Futbol Turnuvası'nda şampiyonluğu Sanart Yapı Mimarlık Devlet Hastanesi kazandı.

Kaymakamlık, Sanart Yapı Mimarlık Manavgat Devlet Hastanesi, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, İdemax yapı PTT, 112 Acil, Anadolu Hastanesi, Eslem Hastanesi, Akdeniz Hastanesi, Manavgat Eczacılar ve Manavgat Eczacı Teknikerleri'nin katılımıyla gerçekleştirilen turnuvada rakiplerini mağlup eden Sanart Yapı Mimarlık Manavgat Devlet Hastanesi ve İdemax yapı PTT takımları finalde karşılaştı. Rakibi karşısında üstün bir oyun sergileyerek sahadan 6-2 üstünlükle ayrılan Manavgat Devlet Hastanesi şampiyonluğa ulaştı. Final maçının ardından takımlara katılım belgesi ve kupaları taktim edildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Manavgat Devlet Hastanesi, Devlet Hastanesi, Manavgat, Turnuva, Futbol, Yerel, Yaşam, Spor, PTT, Son Dakika

Son Dakika Yerel Manavgat'ta Futbol Turnuvası Şampiyonu Sanart Yapı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:28 ABD’den 12 yıl sonra bir ilk: Şam’a heyet gönderdiler ABD'den 12 yıl sonra bir ilk: Şam'a heyet gönderdiler
10:59 Giresun’da bulunan açık cezaevi arsasıyla birlikte satışa çıkarıldı Giresun'da bulunan açık cezaevi arsasıyla birlikte satışa çıkarıldı
10:24 Sur canisinin ailesinden sürpriz hamle: Soyadlarının değiştirilmesini istiyorlar Sur canisinin ailesinden sürpriz hamle: Soyadlarının değiştirilmesini istiyorlar
23:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “felaket“ olarak nitelendirdiği tehlike kapımıza dayandı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "felaket" olarak nitelendirdiği tehlike kapımıza dayandı
15:55 2024’te en çok haber olan büyükşehir belediye başkanları 2024'te en çok haber olan büyükşehir belediye başkanları
16:21 ABD’li milyarder Premier Lig Ekibini satın aldı ABD'li milyarder Premier Lig Ekibini satın aldı
16:19 Esad’ın küvet sefası yaptığı fotoğrafları ortaya çıktı Esad'ın küvet sefası yaptığı fotoğrafları ortaya çıktı
16:16 Türk-İş Başkanı Atalay’dan Bakan Şimşek’e: Büyüyorsak, o halde ver arkadaş Türk-İş Başkanı Atalay'dan Bakan Şimşek'e: Büyüyorsak, o halde ver arkadaş
16:12 Türk-İş Başkanı 4 isimle kamera karşısına geçti, birinin mesleği dikkat çekti Türk-İş Başkanı 4 isimle kamera karşısına geçti, birinin mesleği dikkat çekti
16:08 İşte Türk-İş’in zarfından çıkan asgari ücret rakamı İşte Türk-İş'in zarfından çıkan asgari ücret rakamı
16:06 Ameliyattan çıkan Ferdi Tayfur’un ilk görüntüsü Ameliyattan çıkan Ferdi Tayfur'un ilk görüntüsü
15:49 Kuyumcularda 1 Ocak’tan itibaren yeni dönem başlıyor Kuyumcularda 1 Ocak'tan itibaren yeni dönem başlıyor
15:39 İddialı bir dizinin daha fişi çekildi: Final tarihi bile belli İddialı bir dizinin daha fişi çekildi: Final tarihi bile belli
15:30 Putin: Erdoğan ile sürekli temas halindeyiz ancak en son ne zaman görüştüğümüzü bilmiyorum Putin: Erdoğan ile sürekli temas halindeyiz ancak en son ne zaman görüştüğümüzü bilmiyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2024 11:43:41. #1.12#
SON DAKİKA: Manavgat'ta Futbol Turnuvası Şampiyonu Sanart Yapı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.