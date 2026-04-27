Manavgat\'ta huzurevi sakinlerine yönelik el sanatları etkinliği düzenlendi

Manavgat Belediyesi Huzurevi'nde, Toros Kadınları iş birliğiyle el sanatları etkinliği gerçekleştirildi. Etkinlikte huzurevi sakinleri bir araya gelerek çeşitli el işi ürünler hazırladı. Program kapsamında katılımcılar; anahtarlık, tespih ve kapı süsü gibi ürünler yaparak el becerilerini geliştirme imkanı buldu. İnce motor becerilerini desteklemeye yönelik yapılan çalışmalara huzurevi sakinlerinin ilgi gösterdiği gözlendi. Huzurevi yetkilileri, benzer etkinliklerin ilerleyen süreçte de sürdürüleceğini ifade etti. - ANTALYA