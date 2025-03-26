Manavgat'ta Ormanlık Arazideki Tavuk Kümesinde Yangın Çıktı - Son Dakika
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Manavgat'ta Ormanlık Arazideki Tavuk Kümesinde Yangın Çıktı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde ormanlık alanda bulunan bir tavuk kümesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sırasında tavukların dışarıda olmaları, telef olmalarını önledi. Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.

26.03.2025 14:21
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Ormanlık arazide yanan tavuk kümesi ekipleri alarma geçirdi

Yangın sırasında kümesteki tavukların dışarıda olmaları telef olmalarını önledi

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde orman arazisi içinde bulunan tavuk kümesinde çıkan yangın itfaiyenin müdahalesi sonucunda söndürüldü. Yangın sırasında kümesteki tavukların dışarıda olmaları telef olmalarını önledi.

Manavgat ilçesinde 112 Acil Çağrı Merkezine gelen, Kavaklı Mahallesinde ormanlık alanda yangın ihbarı Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi ve Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerini alarma geçirdi. Dumanların yükseldiği yere gelen ekipler, büyük Manavgat yangınında zarar gören bölgede, zeytin ağaçlarının içerisinde bulunan tavuk kümesinin yanmakta olduğunu görerek müdahale etti. Yanmakta olan tavuk kümesi itfaiyenin müdahalesi sonucunda kısa sürede söndürülürken, yangın sırasında kümesteki tavukların kümes dışında olması telef olmalarını önledi.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Manavgat'ta Ormanlık Arazideki Tavuk Kümesinde Yangın Çıktı - Son Dakika

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