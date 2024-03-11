Manavgat\'ta Şükrü Sözen Taşıt Köprüsü Açıldı

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Manavgat'ta Örnek ile Eski Hisar mahallelerini birbirine bağlayan Şükrü Sözen Taşıt Köprüsü törenle açıldı.

Manavgat Belediyesi tarafından kent trafiğini rahatlatmak ve ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla yapılan, Örnek ile Eski Hisar mahallelerini birbirine bağlayan Şükrü Sözen Taşıt Köprüsü, Pinhani konseriyle açıldı.

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen'in vizyon projelerinden olan taşıt köprüsü, estetik yapısı ve ışıklandırmasıyla vatandaşların büyük ilgisini ve beğenisini topladı. Şükrü Sözen Taşıt Köprüsü 91 metre uzunluğa, 16,5 metre yol genişliğine sahip bulunuyor. Şükrü Sözen Taşıt Köprüsü'nün açılışı kurdele kesimi ve havai fişek gösteriyle gerçekleştirildi. Açılışa katılan binlerce vatandaş bu anları telefonlarıyla kayıt altına aldı. Köprü açılışı için Manavgat Irmak kenarına akın eden çoluk, çocuk, yaşlı, genç binlerce kişi Pinhani grubu konseriyle eğlendi.

Açılış töreninde konuşan Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, belediyenin tüm yatırımlarını öz kaynaklarıyla yaptığını, devletin bir kuruş katkısını olmadığını söyledi.

"İnanmak her şeyin başıdır"

Belediyeciliğin hayal etmek olduğunun altını çizen Sözen, " Belediyecilik, hayallerinizi öyle veya böyle çalışarak gayret ederek neticeye götürmektir. İnanmak her şeyin başıdır. Söz verdik, verdiğimiz sözleri bir bir neticeye götürdük. Bundaki en büyük pay sizin. Bize inanmasaydınız, bizim yanımızda olmasaydınız,bu yüzlerce projenin hiçbirisi hayata geçmezdi. Bu ülkede yönetici olarak, idareci olarak, bir sözünü tutanlar var bir de sözlerini yutanlar var yutanlar. Bizler sizlerin aranızda huzurlu gezebilmek adına sözünü tutanlardan olmaya karar verdik. 15 yılda yaptığımız o kadar projeden sonra, sadece bu dönem, bu 5 yıl içinde sizlerle yaptığımız işlerimiz: Barbaros Caddesi, Sorgun'da binlerce hemşehrimizin, siz kıymetli gençlerin kullandığı yürüyüş yolu-plajlarımız, bütün dünyaya mal olan Side projesinin devamı, cazibe noktası haline gelen Side Limanı, Sorgun'da 2 gün önce açtığımız plajımız aynı zamanda kır düğünlerinin yapıldığı, restoranların parkların olduğu o güzel mekanı Manavgat için açtık. Biraz sonra açılışını gerçekleştireceğimiz Manavgat'ın trafiğine büyük rahatlık getireceğine inandığımız bu araç köprümüz, hemen altımızda yeni çehreye kavuşturduğumuz, bu kente yakışır hale getirdiğimiz Rauf Denktaş Köprüsü. Yine birkaç gün sonra sizlerle beraber açacağımız 400 öğrencilik, geleceğimiz olan çocuklarımızın sağlıklı yetişmesi için bir kreş açılışını da beraber yapacağız. Dönemimiz bitmeden yetiştirmeye çalışıyoruz, Taşağıl'daki soğuk hava depomuz. Önem verdiğimiz projelerimizden bir tanesi Düzağaç'ta bütün Manavgat Belediyesi'nin elektrik tüketimini karşılayacak güneş enerji panellerinin bütün bakanlık görüşleri alındı, Dünya Bankası'ndan kredisi onaylandı, çok kısa bir süre sonra inşallah startını vereceğiz"diye konuştu.

"Köprü dahil onlarca yatırımı sadece Manavgat Belediyesi'nin öz kaynaklarıyla yaptık" diyenSözen, "Öncelikle bu güzel köprünün hazırlanması sürecinde bugün geç saatlere kadar canhıraş çalıştılar, Manavgat Belediyesi emekçilerine, her türlü katkıyı koyan çalışma arkadaşlarıma minnettarım. Bu güzel eserin Manavgat'a kazandırılması noktasında, yaptığı örnek teşkil eden işlerle isim edinmiş, haklı bir isim edinmiş, firma sahibi Fatih Yurdemi'ye ve bütün ekibine teşekkür ediyorum" dedi.

Köprü açılışına, CHP Antalya Milletvekili Aliye Coşar, Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, CHP Manavgat İlçe Başkanı Oykun Başar, CHP Manavgat Belediye Başkan Adayı Doktor Niyazi Nefi Kara, belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri ve CHP meclis üyesi adayları, oda başkanları, sivil toplum örgütü temsilcileri, muhtarlar ve binlerce vatandaş katıldı. Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, ERK İnşaat Anonim Şirketi adına Fatih Yurdemi'ye plaket; Pinhani grubu Solisti Sinan Kaynakçı'ya da plaket ve çiçek takdiminde bulundu. - ANTALYA