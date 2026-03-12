Manavgat'ta sezon öncesi ulaşım ve güvenlik masaya yatırıldı - Son Dakika
Manavgat'ta sezon öncesi ulaşım ve güvenlik masaya yatırıldı

Manavgat\'ta sezon öncesi ulaşım ve güvenlik masaya yatırıldı
12.03.2026 23:28  Güncelleme: 23:33
Manavgat Belediye Başkan Vekili Mehmet Çiçek'in başkanlığında, yaz mevsiminin yaklaşmasıyla ilçedeki turistik bölgelerde yaşanması beklenen hareketlilik için ulaşım ve güvenlik konularının ele alındığı bir toplantı yapıldı. Toplantıda, yerli ve yabancı misafirlerin güvenli bir sezon geçirmeleri için alınabilecek önlemler üzerinde duruldu.

Manavgat Belediye Başkan Vekili Mehmet Çiçek başkanlığında, yaz mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte ilçedeki turistik bölgelerde yaşanması beklenen hareketliliğe yönelik ulaşım ve güvenlik konularının ele alındığı değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Manavgat Belediyesi Side Hizmet Binası'nda düzenlenen toplantıya kolluk kuvvetleri temsilcileri, belediye başkan yardımcıları ve ilgili birim müdürleri katıldı. Toplantıda, yaz sezonunda ilçe genelinde artması öngörülen yoğunluğun düzenli şekilde yönetilmesi, vatandaşlar ile yerli ve yabancı misafirlerin huzur ve güven içinde bir sezon geçirmesi için alınabilecek tedbirler masaya yatırıldı.

Manavgat Belediye Başkan Vekili Mehmet Çiçek, Manavgat'ın Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden biri olduğunu belirterek, ilçede sezonun sorunsuz geçirilmesi adına tüm kurumlarla eşgüdüm içinde hareket etmeyi önemsediklerini ifade etti. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Mehmet Çiçek, Manavgat, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Manavgat'ta sezon öncesi ulaşım ve güvenlik masaya yatırıldı - Son Dakika

Artan petrol fiyatları Rusya'nın işine yaradı
Yüksel Yıldırım'dan maç sonu olay tepki: İçimizdeki İrlandalılar!
Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın tedavisi yoğun bakımda devam ediyor
Netanyahu gerçek niyetini itiraf etti, daha konuşmasını bitirmeden İran'dan füzeli yanıt geldi
Samsunspor, Rayo Vallecano karşısında tur şansını zora soktu
İsrail, her akşam Beyrut'u vuruyor! Canlı yayında şiddetli patlamalar
SON DAKİKA: Manavgat'ta sezon öncesi ulaşım ve güvenlik masaya yatırıldı - Son Dakika
