Manisa Alaşehir'de Gaziler Günü tören ve kabristan ziyaretiyle kutlandı - Son Dakika
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Manisa Alaşehir'de Gaziler Günü tören ve kabristan ziyaretiyle kutlandı

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Manisa Alaşehir\'de Gaziler Günü tören ve kabristan ziyaretiyle kutlandı
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Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü için tören düzenlendi. Gazi Üsteğmen Veli Öktem, gazilerin milletin yaşayan tarihi olduğunu söyledi; protokol ve gaziler daha sonra Gaziler Kabristanlığı'nı ziyaret etti.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü düzenlenen törenle kutlandı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü, düzenlenen tören ve çeşitli etkinliklerle kutlandı. Alaşehir Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen tören, Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasıyla başladı. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

Törende günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı Gazi Üsteğmen Veli Öktem yaptı. Öktem, gaziliğin yalnızca bir unvan olmadığını belirterek, gazilerin vatan için bedel ödemiş, milletin bağımsızlığı uğruna fedakarlık göstermiş kahramanlar olduğunu ifade etti.

Gazilerin Türk milletinin yaşayan tarihi olduğunu vurgulayan Öktem, "Bugün sizlere baktığımızda yalnızca geçmişi görmüyoruz. Sizlerde Çanakkale'yi, Sakarya'yı, Kıbrıs'ı, terörle mücadeleyi, 15 Temmuz'u ve bu milletin binlerce yıllık mücadele ruhunu görüyoruz. Sizler bu milletin yaşayan tarihi, hafızası ve şeref madalyasısınız" dedi.

Türk milletinin tarih boyunca bağımsızlığından taviz vermediğini belirten Öktem, vatan, bayrak ve bağımsızlığın millet için büyük bir anlam taşıdığını söyledi. Gençlere de seslenen Öktem, "Bugün özgürce yaşadığınız bu toprakların her karışında bir şehidin kanı, bir gazinin alın teri, bir annenin gözyaşı vardır. Sizlere düşen görev; bu emaneti tanımak, korumak ve gelecek nesillere daha güçlü bir Türkiye olarak bırakmaktır" diye konuştu.

Konuşmasında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e de değinen Öktem, Atatürk'ün Çanakkale'den Sakarya'ya, Büyük Taarruz'dan Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna uzanan mücadelede Türk milletine önderlik ettiğini belirterek, gazilik makamının Türk milleti nezdindeki anlam ve onurunu en yüce şekilde temsil ettiğini ifade etti.

Törenin ardından protokol üyeleri ve gaziler, Yeni Mezarlık'ta bulunan Gaziler Kabristanlığı'nı ziyaret etti. Gazilerin kabirlerine çiçek bırakılırken, Alaşehir Müftüsü Mehmet Ali Dilek tarafından dua edildi. İmam Mehmet Varol da Kur'an-ı Kerim okudu.

Törene Alaşehir Kaymakamı Ercan Öter, Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, Garnizon Komutan Vekili Piyade Binbaşı İbrahim Öztürkmen, Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Kantar, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Alaşehir Şube Başkanı Osman Saraç, gaziler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Program, gaziler ve protokol üyelerinin kabristan ziyaretiyle sona erdi.

Kaynak: İHA
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