Manisa Büyükşehir Belediyesi 2025-2029 Stratejik Planı Hazır - Son Dakika
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Manisa Büyükşehir Belediyesi 2025-2029 Stratejik Planı Hazır

Manisa Büyükşehir Belediyesi 2025-2029 Stratejik Planı Hazır

Manisa Büyükşehir Belediyesi, 2025-2029 yılları arasında uygulanacak stratejik planını tamamladı. Plan, tüm komisyonların onayını alarak Kasım’da Büyükşehir Belediye Meclisi’ne sunulacak. Hazırlık sürecinde 311 kişi katılan çalıştaylar düzenlendi ve 3 bin112 kişinin görüşleri toplandı.

19.10.2024 12:08  Güncelleme: 12:09
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Manisa Büyükşehir Belediyesinin önümüzdeki beş yıla yönelik hedeflerini belirleyecek 2025-2029 Stratejik Planı, belediye bünyesindeki tüm komisyonların onayını aldı. Plan, Kasım ayında gerçekleşecek Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısında görüşülmek üzere meclis başkanlığına sunuldu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan 2025-2029 Stratejik Planı tamamlandı. Bu kapsamda Büyükşehir Belediye Meclis üyeleri kültür merkezinde yapılan toplantıyla belediyenin misyon ve vizyonunu ortaya koyacak stratejik plan hakkında bilgi aldı. Planın hazırlanma süreci, Manisalıların aktif katılımıyla şekillendi. Kentli Buluşmaları adıyla düzenlenen 8 çalıştayda, Manisa'daki farklı yaş ve meslek gruplarından toplam 311 katılımcı bir araya geldi. Yerel eşitlik, gençlik, kıdemli vatandaşlar, engelliler, esnaf, halk sağlığı adlı toplantılarda farklı yaş ve meslek gruplarıyla çeşitli konularda fikir alışverişi yapıldı. Ayrıca çeşitli kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve yerel esnaf odaları gibi paydaşlardan görüş alındı.

Planın hazırlanmasında, iç ve dış paydaşlara yönelik 12 farklı anket çalışması yapıldı. Bu anketler aracılığıyla 3 bin112 kişinin görüşleri toplandı ve belediyenin gelecekteki yol haritası bu geniş katılımlı anketlerin sonuçlarıyla tasarlandı.

Stratejik Planlama Ekibi ve Harcama Birimi Yöneticilerine yönelik olarak 3 kurum içi eğitim düzenlendi. Bu eğitimlerle toplam 130 çalışan, planın uygulanması ve stratejik hedeflerin belirlenmesi konusunda bilinçlendirildi. Eğitimler, belediyenin misyon, vizyon, değerler ve stratejik hedeflerin netleştirilmesine katkı sağladı.

Bütün komisyonların onayını alan Stratejik Plan, Kasım ayında Büyükşehir Belediye Meclisi'nde görüşülecek. Plan, Manisa'nın yerel yönetim hedeflerini belirleyecek, belediyenin gelecekteki çalışmalarını yönlendirecek ve şehir için önemli adımlar atılmasını sağlayacak. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Manisa Büyükşehir Belediyesi 2025-2029 Stratejik Planı Hazır - Son Dakika

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