Erenbağı Mahallesi'nde sorunlar yerinde tespit edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Erenbağı Mahallesi'nde sorunlar yerinde tespit edildi

Erenbağı Mahallesi\'nde sorunlar yerinde tespit edildi
31.01.2026 12:03  Güncelleme: 12:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kula İlçe Koordinatörlüğü, Erenbağı Mahallesi'nde altyapı, içme suyu, kanalizasyon ve yol düzenlemeleri gibi konulardaki ihtiyaçları yerinde inceledi. Mahalle muhtarlarıyla görüşerek, vatandaşların taleplerini değerlendirip çözüm önerileri oluşturdu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kula İlçe Koordinatörlüğü, ilçenin mahallelerinde yürütülen hizmet çalışmalarını yerinde incelemeye devam ediyor. Bu kapsamda Kula İlçe Koordinatörü Adem Yardımcı, MASKİ Kula İlçe Şefi Tuğba Ural ile birlikte Erenbağı Mahallesi'nde saha incelemelerinde bulundu.

Mahallede yapılan incelemelerde, özellikle altyapı, içme suyu, kanalizasyon, yol ve çevre düzenlemeleri gibi konularda muhtarların ilettiği talepler değerlendirilirken, vatandaşlardan gelen öneri ve şikayetler de yerinde dinlendi. Erenbağı Mahallesi'nde gerçekleştirilen ziyaretin, hem mevcut sorunların tespiti hem de çözüm planlarının hızlandırılması açısından önemli olduğu vurgulandı.

Ziyaret sırasında mahalle muhtarlarıyla da görüşen heyet, mahallelerin ihtiyaçlarını doğrudan sahada inceleyerek, yapılabilecek çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulundu. Yapılan değerlendirmeler sonucunda, öncelikli ihtiyaçlar belirlenerek ilgili birimlere iletilmek üzere not alındı. İncelemeler sonrası açıklamalarda bulunan Manisa Büyükşehir Belediyesi Kula İlçe Koordinatörü Adem Yardımcı, Büyükşehir Belediyesi'nin Kula'nın her mahallesine eşit hizmet götürme hedefiyle çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek şu ifadeleri kullandı: "Manisa Büyükşehir Belediyesi Kula İlçe Koordinatörlüğü olarak Erenbağı Mahallemizde, MASKİ İlçe Şefimiz Tuğba Ural ile birlikte incelemelerde bulunduk. Mahalle muhtarlarımızın bizlere ilettiği sorunları yerinde görmeye, tespit etmeye ve çözüm noktasında gerekli adımları hızlandırmaya devam ediyoruz. Ayrıca Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Besim Dutlulu'nun selamlarını da vatandaşlarımıza ilettik. Hizmetlerimizi ilçemizin her noktasına ulaştırmak için sahadayız" - MANİSA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Belediye, Yerel, Kula, Son Dakika

Son Dakika Yerel Erenbağı Mahallesi'nde sorunlar yerinde tespit edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayıp olarak aranan kadın, ağaca asılı bulundu Kayıp olarak aranan kadın, ağaca asılı bulundu
MEXC Global Türkiye’de ne yapıyor Dikkat çeken reklam iddiası MEXC Global Türkiye'de ne yapıyor? Dikkat çeken reklam iddiası
Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi Play-Off turundaki rakibi belli oldu Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi Play-Off turundaki rakibi belli oldu
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: ABD ile müzakereye hazırız İran Dışişleri Bakanı Arakçi: ABD ile müzakereye hazırız
Kuradan Galatasaray’ın çıktığını gören Chiellini’nin bakışı olay oldu Kuradan Galatasaray'ın çıktığını gören Chiellini'nin bakışı olay oldu
Putin, Trump’ın teklifini kabul etti Putin, Trump'ın teklifini kabul etti

13:42
Altında rekor sonrası sert çakılma: İslam Memiş o tarihi işaret etti
Altında rekor sonrası sert çakılma: İslam Memiş o tarihi işaret etti
13:15
Fenerbahçe Stadı taşınıyor mu Beklenen açıklama en sonunda geldi
Fenerbahçe Stadı taşınıyor mu? Beklenen açıklama en sonunda geldi
13:02
Hepsini bıraktı Ali Koç’tan Fenerbahçe’ye büyük fedakarlık
Hepsini bıraktı! Ali Koç'tan Fenerbahçe'ye büyük fedakarlık
12:52
26 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz
26 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz
11:46
Uludağ’da telesiyej arızası: 51 tatilci mahsur kaldı
Uludağ'da telesiyej arızası: 51 tatilci mahsur kaldı
09:51
Kentin valisinden isyan: 20 bin eleman lazım, iş bulamıyorum diyen buraya gelsin
Kentin valisinden isyan: 20 bin eleman lazım, iş bulamıyorum diyen buraya gelsin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2026 13:53:59. #7.11#
SON DAKİKA: Erenbağı Mahallesi'nde sorunlar yerinde tespit edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.