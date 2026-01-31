Erenbağı Mahallesi\'nde sorunlar yerinde tespit edildi

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kula İlçe Koordinatörlüğü, ilçenin mahallelerinde yürütülen hizmet çalışmalarını yerinde incelemeye devam ediyor. Bu kapsamda Kula İlçe Koordinatörü Adem Yardımcı, MASKİ Kula İlçe Şefi Tuğba Ural ile birlikte Erenbağı Mahallesi'nde saha incelemelerinde bulundu.

Mahallede yapılan incelemelerde, özellikle altyapı, içme suyu, kanalizasyon, yol ve çevre düzenlemeleri gibi konularda muhtarların ilettiği talepler değerlendirilirken, vatandaşlardan gelen öneri ve şikayetler de yerinde dinlendi. Erenbağı Mahallesi'nde gerçekleştirilen ziyaretin, hem mevcut sorunların tespiti hem de çözüm planlarının hızlandırılması açısından önemli olduğu vurgulandı.

Ziyaret sırasında mahalle muhtarlarıyla da görüşen heyet, mahallelerin ihtiyaçlarını doğrudan sahada inceleyerek, yapılabilecek çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulundu. Yapılan değerlendirmeler sonucunda, öncelikli ihtiyaçlar belirlenerek ilgili birimlere iletilmek üzere not alındı. İncelemeler sonrası açıklamalarda bulunan Manisa Büyükşehir Belediyesi Kula İlçe Koordinatörü Adem Yardımcı, Büyükşehir Belediyesi'nin Kula'nın her mahallesine eşit hizmet götürme hedefiyle çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek şu ifadeleri kullandı: "Manisa Büyükşehir Belediyesi Kula İlçe Koordinatörlüğü olarak Erenbağı Mahallemizde, MASKİ İlçe Şefimiz Tuğba Ural ile birlikte incelemelerde bulunduk. Mahalle muhtarlarımızın bizlere ilettiği sorunları yerinde görmeye, tespit etmeye ve çözüm noktasında gerekli adımları hızlandırmaya devam ediyoruz. Ayrıca Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Besim Dutlulu'nun selamlarını da vatandaşlarımıza ilettik. Hizmetlerimizi ilçemizin her noktasına ulaştırmak için sahadayız" - MANİSA