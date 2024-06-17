Manisa Büyükşehir Belediyesi Fresh Park'ları Çocukların Hizmetine Açtı

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Manisa Büyükşehir Belediyesi, Atatürk Kent Park ve Turgutlu Irlamaz Dinlenme Alanı'nda yer alan Fresh Park'ları, okulların yaz tatiline girmesi ile birlikte hizmete açtı. Çocuklar yaz boyunca bu parklarda hem serinleyerek hem de eğlenecek.

Okulların yaz tatiline girmesiyle birlikte, Manisa Büyükşehir Belediyesi, Atatürk Kent Park ve Turgutlu Irlamaz Dinlenme Alanı'nda yer alan Fresh Park'ları, çocukların hizmetine sundu. Su oyunları, yer fıskiyeleri, su kovaları ve su tünelleri gibi birçok su oyuncağının yer aldığı Fresh Park'ta, çocuklar yaz boyunca eğlencenin tadını çıkaracak. Fresh Park'lar hafta içi, 12.00-18.00 saatleri arası; hafta sonu da 12.00-20.00 saatleri arasında hizmet verecek.

"Çocuklar açısından çok iyi"

Fresh Park'a çocuğunu getiren ailelerden Özlem Güler, çocukları için açılan parktan çok memnun olduğunu ifade ederek, "Memnunuz. Çocuklar açısından çok iyi. Eğlenceli. Serinliyorlar. Sıcaktan evde duramıyorlar. Deniz de uzak. Sürekli gidilmiyor" dedi.

"Çocuklarımız oynuyor, biz oturup piknik yapıyoruz"

Çocuklarını Fresh Park'a getiren Metin Gülmez ise, "Memnunuz. Hafta sonları geliyoruz. Çocuklarımız oynuyor, biz oturup piknik yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

Fresh Park'ta eğlenen çocuklardan Furkan Yıldırım, kendileri için çok güzel bir uygulama olduğunu belirterek, "Bence açılması çok iyi oldu. Çünkü, çocuklar için güzel bir aktivite. 3 aylık tatilde canları sıkılıyor. Buraya gelip, eğlenebiliyorlar" dedi. - MANİSA