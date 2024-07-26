Manisa Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Projesi Başlıyor - Son Dakika
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Manisa Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Projesi Başlıyor

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Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal belediyecilik anlayışıyla hayata geçirdiği 'Halk Ekmek' projesi Yunusemre'de başlıyor ve 17 ilçeye yayılması hedefleniyor.

26.07.2024 09:46  Güncelleme: 09:58
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(MANİSA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal belediyecilik anlayışıyla hayata geçirdiği "Halk Ekmek" projesi başlıyor. Pilot bölge olarak Yunusemre'de başlayacak projenin, 17 ilçeye yayılması hedefleniyor. Başkan Ferdi Zeyrek, "Önümüzdeki haftadan itibaren söz verdiğimiz gibi su 1 lira, ekmek 5 lira. Su 1 lira oldu, ekmek de 5 lira oluyor" dedi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik uygulamalarına bir yenisini daha ekleyerek vatandaşlara uygun fiyatla ekmek sunacak. Manisa Büyükşehir, Yunusemre Belediyesi ile yapılan protokol ile Yunusemre'de Halk Ekmek satışına başlayacak. Halk Ekmek projesi daha sonra 17 ilçeye yayılarak devam edecek.

Halk Ekmek, Kent Lokantası'nın ardından "Halk Mandırası" gelecek

Başkan Zeyrek, Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban ile Halk Ekmek projesi için protokol imzaladı. Başkan Zeyrek, şöyle konuştu:

"Söz verdiğimiz gibi su 1 lira, ekmek 5 lira. Su 1 lira oldu, ekmek de 5 lira oluyor. Bunu da vatandaşımıza sağlıkla sunacağız. İlk olarak Yunusemre Belediye'mizde pilot bölgemizde başlayacağız. Sonrasında 17 ilçemizde de halk ekmeği sağlıklı, aynı lezzetle ve çok uygun fiyata vatandaşımıza sunmuş olacağız. Sosyal belediyeciliğin olmazsa olmazıdır Halk Ekmek, sonrasında da Kent Lokantası'nı en hızlı şekilde hayata geçireceğiz. Az önce de Semih Balaban ile yaptığımız bir diğer protokol ile de artık halkın mandırası Halk Mandıra da hayata geçiyor. Yunusemre Belediyesi'nin tesislerinde Büyükşehir Belediyesi'nin üretimiyle birlikte vatandaşımıza süt ürünlerini en ekonomik, en lezzetli, en sağlıklı şekilde başkanımla birlikte sunacağız."

Başkan Balaban ise şunları söyledi:

"Büfelerin devirlerini yaptık"

"Bugün güzel bir protokole imza atmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Başkanımız sözünü tutuyor. Halk Ekmek her yerde olacak dedi ve Yunusemre'yi pilot bölge seçti. Kendisine teşekkür ediyorum. Çok iyi işler yapıyor ve yapmaya da devam edecek. Biz de Yunusemre Belediyesi olarak Büyükşehir Belediyesi'nin bu hizmetinden dolayı Halk Ekmek üretiminden satışından çekiliyoruz. Büfelerimizi zevkle Büyükşehir Belediye Başkanımıza devrediyoruz. Bundan sonra da her konuda onun destekçisi olacağız. Kendisi de bize destek oluyor. Ben Ferdi Zeyrek başkanıma güzel, halkçı hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Bize verdiği katkılardan dolayı teşekkür ediyorum."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Manisa Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Projesi Başlıyor - Son Dakika

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