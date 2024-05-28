Manisa Büyükşehir Belediyesi Huzurevi Sakinlerine Desteği Artırdı

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İsmail-Muammer Cider Huzurevi'nde ücretsiz olarak misafir edilen ve herhangi bir geliri olmayan huzurevi sakinlerine verilen 1000 TL desteği, Manisa Büyükşehir Belediyesi 3504 TL'ye yükseltti. Ülkedeki ekonomik şartlar nedeniyle zor günler geçirdiklerini belirten huzurevi sakinleri, "Dışarıya gidip, bir çay içemediğimiz zamanlar oluyor. Bu bizim için çok güzel destek oldu" ifadeleriyle sağlanan desteğin önemine değindi.

Sosyal belediyecilik projelerini bir bir hayata geçiren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, İsmail-Muammer Cider Huzurevi'nde ücretsiz olarak misafir edilen ve herhangi bir geliri olmayan huzurevi sakinlerini de unutmadı. Başkan Zeyrek, Büyükşehir Belediye Meclisi'nden alınan kararla huzurevi sakinlerine verilen 1000 liralık desteği 3504 liraya yükseltti. "Yaşlı teyzelerime ve amcalarıma bir nebze de olsa destek olabilmek ve yüzlerini güldürmeyi amaçladım" ifadelerini kullanan Başkan Zeyrek, "Huzurevinde misafir ettiğimiz, yaşlılarımız, teyzelerimiz, amcalarımız, ekonomik şartlarda zorluk yaşıyor. Onların sesini dinledim. Aylık, 1000 TL gibi bir rakam Manisa Büyükşehir Belediyesinden destek alıyorlardı. Bu ekonomik şartlarda 1000 TL, bir derde derman olmuyordu. Bu 1000 TL'yi, aylık 3 bin 504 TL olarak düzenledik. Her ay, huzurevinde kalan yaşlı teyzelerime ve amcalarıma, onlara bir nebzede olsa destek olabilmek ve yüzlerini güldürebilmek adına 3 bin 504 TL ödeyeceğim" dedi.

Memnuniyetini paylaştılar

Yaşam şartlarının zorlaştığını ve kendilerine sağlanan desteğin çok yetersiz olduğunu değinen huzurevi sakinleri, yapılan artış ile bir nebze de olsa rahatlayacaklarını belirti.

Huzurevi sakinlerinden Mustafa Etken, "Verilen para, çok iyi geldi. Dışarıya çıktığımız zaman hiç geçinemiyorduk. Çıkmamaya çalışıyorduk. Bu parayı alınca en azından biraz sosyal etkinliğimiz olur. Çok teşekkür ederiz başkanımıza." derken, Mustafa Yürek, "Kurum olarak bir şikayetimiz yok. Buradan çıkamadığımız, dışarıya gidip bir çay içemediğimiz zamanlar oluyor. Bu bizim için çok güzel bir destek oldu. Başkanımıza çok teşekkür ederiz. Gerçekten bizi çok mutlu etti. Başarılarının devamını diliyorum" diye konuştu. Deniz Tükel, "Şimdi daha iyi şartlarda yaşayacağız. İyi düşünmüşler. Allah razı olsun kendilerinden. Günün şartlarında verilen destek az geliyordu." ifadelerini kullanırken, Selahattin Bacak şunları söyledi: "Ferdi başkana çok teşekkür ederim. Bizi böyle düşündü. Allah razı olsun ondan. Bizi buraya ziyaretinde iletmiştim, aylığın düşük olduğunu. Mecliste gündeme getireceğini de söylemişti. Yolu açık olsun."

İsmail Muştu kendilerini düşündüğü için Başkan Zeyrek'e teşekkür ederken, Osman Sepetçier, "Aldığımız para bize yetmiyordu. Çok pahalık var. Dışarıda bir şey yiyemiyorsun. Bu paraya memnunuz." dedi. Nurhayat Özbayar ise şunları söyledi: "Az geliyordu. Torun destek oluyordu. Şimdi yükselirse artık gerek kalmaz herhalde. Memnunuz, Allah razı olsun." - MANİSA