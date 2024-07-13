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Manisa Büyükşehir İtfaiyesi'nden Aydın ekiplerine destek

MANİSA - Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, Aydın'ın Söke ilçesine bağlı Sazlı Mahallesi yakınlarında bulunan Söke Kipaş Kağıt Fabrikası'nda dün başlayan ve henüz kontrol altına alınamayan yangını söndürme çalışmalarına destek veriyor.

Aydın'ın Söke ilçesine bağlı Sazlı Mahallesi yakınlarındaki kağıt fabrikasının açık alanındaki kağıt toplama bölümünde dün saat 18.30 sularında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Havadan ve karadan müdahale edilmesine rağmen henüz kontrol altına alınamayan alevler, rüzgarın da etkisiyle geniş alana yayıldı. Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, söndürme çalışmalarına destek olmak amacıyla bölgeye gitti.

Yangın bölgesine, çevre il ve ilçelerden itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, Orman Müdürlüğü ve AFAD ekipleri, yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor.