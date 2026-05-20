MCBÜ'de Kurban Bayramı Bayramlaşma Töreni - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

MCBÜ'de Kurban Bayramı Bayramlaşma Töreni

MCBÜ\'de Kurban Bayramı Bayramlaşma Töreni
20.05.2026 15:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Kurban Bayramı öncesi personeller arasında bayramlaşma töreni düzenledi.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Kurban Bayramı öncesi personeller arasında bayramlaşma töreni düzenledi.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Kurban Bayramı öncesinde düzenlediği bayramlaşma programlarıyla akademik ve idari personelini bir araya getirerek kurumsal dayanışma ve aidiyet duygusunu güçlendirdi. Üniversitenin köklü gelenekleri arasında yer alan bayramlaşma geleneği çerçevesinde gerçekleştirilen programlar, üniversite mensupları arasında birlik, beraberlik ve paylaşma kültürünün gelişmesine katkı sundu.

Bayramlaşma programı; Şehzadeler Yerleşkesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi fuaye alanında başlayarak, Uncubozköy Sağlık Yerleşkesi Hafsa Sultan Hastanesi Başhekimlik katı ve Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Yerleşkesi Dumanlıdağ Restoran'da devam etti.

Törenlere; Rektör Prof. Dr. Rana Kibar, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ahmet Çetin ve Prof. Dr. Oktay Üçer, Genel Sekreter Erhan Doğan ile birlikte dekanlar, müdürler ve çok sayıda akademik ve idari personel katıldı.

Rektör Prof. Dr. Rana Kibar, her bir yerleşkede yaptığı konuşmalarda bayramların toplumsal birlik, kültürel süreklilik ve manevi değerler açısından taşıdığı öneme dikkat çekerek, Kurban Bayramı'nın yardımlaşma, paylaşma, birlik ve beraberlik ile hoşgörü ve kardeşlik duygularının en güçlü şekilde yaşandığı müstesna zamanlardan biri olduğunu ifade etti. Rektör Kibar, bu bayramın insanlar arasında daha fazla yakınlaşmaya, dayanışma ruhunun güçlenmesine ve kardeşlik bağlarının pekişmesine vesile olmasını diledi.

Bu vesileyle Kurban Bayramı'nın başta ülkemiz olmak üzere tüm İslam alemine ve bütün insanlığa barış, sevgi, huzur ve bereket getirmesini temenni eden Rektör Prof. Dr. Kibar, "Üniversitemizde geçtiğimiz hafta gerçekleştirdiğimiz kariyer fuarı da birlik ve dayanışmanın güzel örneklerinden biri oldu. Tüm akademik ve idari personelimizin, öğrencilerimizin katkı ve destekleriyle son derece başarılı ve verimli iki gün geçirdik. Öğrencilerimizden ve dışarıdan katılım sağlayan misafirlerimizden çok güzel geri dönüşler aldık. Eminim sizler de bu güzel atmosferi ve ortaya çıkan güçlü sinerjiyi yakından hissettiniz.

Bu anlamlı organizasyona sunduğunuz emek, özveri ve katkılar için her birinize gönülden teşekkür ediyorum. Emeğinize, gayretinize sağlık" dedi.

Son olarak, başta üniversite çalışanları ve aileleri olmak üzere herkesin Kurban Bayramı'nı kutlayan Kibar, sağlık, mutluluk ve huzur dolu nice bayramlar temennisini yineleyerek hayırlı bayramlar dileklerini iletti.

Törenler, bayramlaşmaların ardından gerçekleştirilen toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi. - MANİSA

Kaynak: İHA

Etkinlikler, Kültür, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel MCBÜ'de Kurban Bayramı Bayramlaşma Töreni - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mogan Gölü’ne atık su deşarjına 1 milyon 680 bin lira ceza Mogan Gölü'ne atık su deşarjına 1 milyon 680 bin lira ceza
Özgür Özel: Siyaset çok yaşlı, Cumhuriyet’i gençlere emanet edeceğiz Özgür Özel: Siyaset çok yaşlı, Cumhuriyet'i gençlere emanet edeceğiz
Öğrencileri staj yapıyor gibi gösterip haksız kazanç sağladılar: 12 kişi gözaltında Öğrencileri staj yapıyor gibi gösterip haksız kazanç sağladılar: 12 kişi gözaltında
Sinan Burhan’dan canlı yayına damga vuran sözler: Artık köpek seviciliği bırakın Sinan Burhan'dan canlı yayına damga vuran sözler: Artık köpek seviciliği bırakın
Icardi’ye dev talip Her şeye sil baştan başlayabilir Icardi'ye dev talip! Her şeye sil baştan başlayabilir
Fenerbahçe Beko ile EuroLeague arasında anlaşma sağlandı Fenerbahçe Beko ile EuroLeague arasında anlaşma sağlandı

16:01
AK Parti grubuna damga vuran an: Cumhurbaşkanı Erdoğan fark edip elini çekti
AK Parti grubuna damga vuran an: Cumhurbaşkanı Erdoğan fark edip elini çekti
15:21
Fenerbahçe’de Hakan Safi’nin adaylığı riske girdi
Fenerbahçe'de Hakan Safi'nin adaylığı riske girdi
15:09
Parkta korkunç manzara 18 yaşındaki Beyzanur asılı halde ölü bulundu
Parkta korkunç manzara! 18 yaşındaki Beyzanur asılı halde ölü bulundu
15:07
Kılıçdaroğlu’nun “Arınma“ çağrısına CHP’den ilk yanıt
Kılıçdaroğlu'nun "Arınma" çağrısına CHP'den ilk yanıt
14:47
Yoğun bakımdaki Kadir İnanır: Beni buradan çıkarın
Yoğun bakımdaki Kadir İnanır: Beni buradan çıkarın
14:06
Almus Barajı’nda taşkın alarmı Esnaf önlem aldı, tahliyeler başladı
Almus Barajı'nda taşkın alarmı! Esnaf önlem aldı, tahliyeler başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2026 16:13:53. #7.13#
SON DAKİKA: MCBÜ'de Kurban Bayramı Bayramlaşma Töreni - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.