Manisa’da 19 Eylül Gaziler Günü coşkuyla kutlandı

Manisa'da 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla düzenlenen törenin ardından, gazilerin de katılımıyla şehitliklere kadar araçlı kortej gerçekleştirildi.

Manisa Valiliği tarafından 19 Eylül Gaziler Günü kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlendi. Törene; Manisa Valisi Vahdettin Özkan, Manisa Garnizon Komutanı Tuğgeneral Birol Aslan, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Yağız Kaya ve gazi derneklerinin temsilcileri katıldı. Protokol üyeleri ve gazi dernekleri tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere şehitler ve ebediyete intikal eden gaziler için saygı duruşunda bulunuldu.

"Gazilik milletimizin varoluş iradesinin sarsılmaz abidesidir"

Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Türkiye Muharip Gaziler Derneği Manisa Şube Başkanı Aptullah Karakaş, gaziliğin yalnızca bir unvan olmadığını vurguladı. Karakaş, "Vatanımızın bağımsızlığı ve bayrağımızın dalgalanması için canlarını ortaya koyan kahramanlarımızı anmak için bir araya geldik. Nice zaferler gören, bağımsızlığı ve istiklali için vatanını topyekün koruyan kutlu bir ecdadın torunuyum ben. Bu mirasın bir evladı olarak, vatan için görev yaparken gazilik onuruna eriştim. Bugün huzurunuzda bu yüce unvanı taşıyan bir gazi olarak bulunmaktan gurur duyuyorum. Gazilik; milletimizin varoluş iradesinin sarsılmaz abidesidir. Biz gaziler, vatan için canlarını veren şehitlerimizin bize bıraktığı kutlu mirası taşıyan, milletimizin şanlı duruşunu temsil eden neferleriz" diye konuştu.

"Şehitlerimizin emanetini korumak ortak sorumluluğumuzdur"

Şehitlerin aziz hatırası ve gazilerin fedakarlığının milletin gönlünde müstesna bir yere sahip olduğunu ifade eden Karakaş, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Bizlere düşen, onların uğrunda mücadele ettiği vatanımıza, bayrağımıza ve bağımsızlığımıza sahip çıkmak; gelecek nesillere bu kutsal emanetin değerini en doğru şekilde aktarmaktır. Çünkü biliyoruz ki bir milletin en büyük gücü, geçmişinden aldığı ilhamla geleceğine güvenle yürümesi ve gerektiğinde aynı ortak irade etrafında kenetlenebilmesidir. Şehitlerimizin emaneti olan bu güzel vatanı korumak, gazilerimizin fedakarlığını unutmamak ve milli birlik ve beraberliğimizi daima güçlü tutmak hepimizin ortak sorumluluğudur."

Konuşmanın ardından bir öğrenci tarafından şiir okundu, Manisa Büyükşehir Belediyesi ekibi tarafından halk oyunları gösterisi sergilendi. Program, Manisa Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen "Kahramanlarla Kardeşlik Yolunda 19 Eylül Gaziler Günü Yürüyüşü" ile sona erdi. Etkinlik kapsamında gazilerin de katılımıyla Cumhuriyet Meydanı'ndan Garnizon ve Polis şehitliklerine kadar araçlı kortej düzenlendi.