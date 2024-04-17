Manisa'da Denetimli Serbestlik Kapsamında Yürütülen 'Özgürlüğün Renkleri' Projesi Devam Ediyor - Son Dakika
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Manisa'da Denetimli Serbestlik Kapsamında Yürütülen 'Özgürlüğün Renkleri' Projesi Devam Ediyor

Manisa\'da Denetimli Serbestlik Kapsamında Yürütülen \'Özgürlüğün Renkleri\' Projesi Devam Ediyor

Manisa Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ve Manisa Fotoğraf Derneği işbirliğinde gerçekleştirilen 'Özgürlüğün Renkleri' projesi, denetimli serbestlik kapsamında bulunan yükümlülerin rehabilitasyon süreçlerini desteklemeyi amaçlamaktadır. İçişleri Bakanlığı'nın hibe desteğiyle yürütülen projede, 200 yükümlüye temel ve ileri seviye olmak üzere 2 aşamalı eğitim programı uygulanmaktadır. Proje, gezi ve söyleşilerle desteklenmekte ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi akademisyenleri tarafından takip edilmektedir. Ayrıca, proje kapsamında katılımcılara uygulanan test çalışmalarıyla boş zaman etkinliklerinin denetimli serbestlik sürecine katkısı tespit edilmektedir. Fotoğraf eğitimleri, bireylerin pratik çözümler üretmelerini sağlamanın yanı sıra fiziksel, zihinsel ve duyusal refahlarını artırmak için kullanılan bir araçtır. Proje, bireylerin iletişim kurmalarını ve zengin anlamlar geliştirmelerini desteklemektedir. Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı Koruma Kurulu üyesi olan tüm kurumlar da projeye destek vermektedir.

17.04.2024 13:36  Güncelleme: 13:38
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Manisa'da denetimli serbestlik kapsamında bulunan yükümlülerin rehabilitasyon süreçlerini desteklemeyi amaçlayan "Özgürlüğün Renkleri" projesi devam ediyor.

Manisa Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ve Manisa Fotoğraf Derneği işbirliğinde gerçekleştirilen projeye İçişleri Bakanlığı hibe desteği sağlıyor. Denetimli serbestlik kapsamında bulunan 200 yükümlünün katılacağı proje kapsamında temel ve ileri seviye olmak üzere 2 aşamalı eğitim programı uygulanıyor. Gezi ve söyleşilerle de destelenecek proje Manisa Celal Bayar Üniversitesi akademisyenleri tarafından da takip ediliyor. Akademisyenlerin katılımcılara uyguladığı ilk ve son test çalışmalarıyla boş zaman etkinliklerinin denetimli serbestlik sürecine katkısının tespit edilmesi hedeflenen proje uygulama aşamasında ki katılımcı sayısı bakımından da alanında bir ilk olacak.

Bireylerin problemlere pratik çözümler üretmelerini sağlayan aynı zamanda günümüzde tedavi amaçlı kullanılarak kişilerin fiziksel, zihinsel ve duyusal refahını artırmak için kullanılan temel araçlardan birisi haline gelen sanat eğitimlerinden olan fotoğraf; teorik çalışmaların yanı sıra uygulamalı faaliyetlerle desteklendiğinde bireylerin birbirleriyle iletişim kurmalarını ve zengin anlamlar geliştirmelerini sağlıyor. Fotoğraf etkinliklerinin sonunda üretim hazzı kazandırarak bireyin kendisini tanımasına ve yaşama tutunma becerilerinin gelişmesine katkıda bulunacak projeye Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı Koruma Kurulu üyesi olan tüm kurumlarda destek veriyor. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Manisa'da Denetimli Serbestlik Kapsamında Yürütülen 'Özgürlüğün Renkleri' Projesi Devam Ediyor - Son Dakika

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