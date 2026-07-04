Manisa'da Eğlenceli Nikah Mizansı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Manisa'da Eğlenceli Nikah Mizansı

Manisa\'da Eğlenceli Nikah Mizansı
04.07.2026 14:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nuriye Muca ve Enes Güngör'ün düğününde temsili nikah töreni kahkahalara sahne oldu.

Manisa'da dünya evine giren Nuriye Muca ile Enes Güngör çiftinin düğününde sahnelenen temsili nikah töreni, davetlilere kahkaha dolu anlar yaşattı. Gerçek nikahın daha önce resmi olarak kıyıldığı öğrenilirken, düğün salonunun sahibi tarafından nikah memuru rolüyle gerçekleştirilen mizansen büyük ilgi gördü.

Düğün eğlencesi sırasında mikrofonu eline alan salon sahibi Tandoğan Beel, nikah memuru gibi töreni yöneterek gelin ve damadı sahneye davet etti. Resmi nikahı aratmayan mizansende yaptığı esprilerle davetlileri güldüren salon sahibi Beel, "Yapılan askeri, adli, idari ve GBT soruşturmasında bir adet trafik cezası tespit edilmiş. Ancak bu durum evlenmenize engel bir husus olmadığından nikah törenine geçiyorum" sözleriyle salonda kahkaha tufanı estirdi.

Temsili törende gelin ve damattan yeniden "Evet" yanıtını alan salon sahibi Beel, şahitlerin de onayını aldıktan sonra davetlilere dönerek, "Sizler de alkışlarınızla bu evliliği onaylar mısınız?" ifadeleriyle düğüne katılanları da törene ortak etti.

Mizansen, evlilik cüzdanının temsili olarak takdim edilmesi sırasında yapılan esprili tavsiyelerle devam etti. Beel'in geline, eşinin maç izlerken kanal değiştirmemesi ve haftada bir gün halı sahaya gitmesine izin vermesi yönünde, damada ise alışveriş merkezinde eşine eşlik etmesi ve haftada bir gün ev temizliğine yardım etmesi yönünde yaptığı nükteli tavsiyeler, salondan bol bol alkış ve kahkaha aldı.

Nuriye Muca ile Enes Güngör çiftinin düğününe renk katan temsili nikah töreni, davetliler tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi. Eğlenceli anlar sosyal medyada da ilgi görürken, gerçek nikahın daha önce resmi olarak kıyıldığı, düğünde ise tamamen eğlence amacıyla temsili bir nikah mizanseni gerçekleştirildiği öğrenildi. - MANİSA

Kaynak: İHA

Magazin, Evlilik, Manisa, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Manisa'da Eğlenceli Nikah Mizansı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gözler Ankara’da İttifakın kaderini belirleyecek “NATO 3.0“ masada Gözler Ankara'da! İttifakın kaderini belirleyecek "NATO 3.0" masada
Çankırı’da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı Çankırı'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
Rekabet Kurulundan Haribo’ya geçici tedbir kararı Rekabet Kurulundan Haribo'ya geçici tedbir kararı
Kılıçdaroğlu, Deniz Göktaş ile görüştü Tutuklanan komedyen bakın ne istedi Kılıçdaroğlu, Deniz Göktaş ile görüştü! Tutuklanan komedyen bakın ne istedi
Müjdeyi verdiler TFF’den yeni futbol kuralları açıklaması Müjdeyi verdiler! TFF'den yeni futbol kuralları açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kadın ve genç çiftçi kredi limitini 5 milyon liraya çıkarıyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kadın ve genç çiftçi kredi limitini 5 milyon liraya çıkarıyoruz

14:18
“CHP’yi salın“ diyen Deniz Göktaş’a Kılıçdaroğlu bakın ne yanıt vermiş
"CHP'yi salın" diyen Deniz Göktaş'a Kılıçdaroğlu bakın ne yanıt vermiş
13:24
Son konuşmasında “Kayserili biriyle birlikteyim“ diyen Sudenaz’dan 3 gündür haber yok
Son konuşmasında "Kayserili biriyle birlikteyim" diyen Sudenaz'dan 3 gündür haber yok
13:16
Şara, Türk üniversitesinden 4 ismi vekil olarak atadı
Şara, Türk üniversitesinden 4 ismi vekil olarak atadı
13:10
İstanbul’da şiddetli sağanak Genç kadın son anda kurtarıldı
İstanbul'da şiddetli sağanak! Genç kadın son anda kurtarıldı
12:59
İzmir’de ayı dehşeti Balkonda uyurken canını aldı, bir de 20 metre sürükledi
İzmir'de ayı dehşeti! Balkonda uyurken canını aldı, bir de 20 metre sürükledi
12:52
Ev sahibi 60 metre havaya uçmuş Hasar gün ağarınca ortaya çıktı
Ev sahibi 60 metre havaya uçmuş! Hasar gün ağarınca ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.07.2026 15:09:25. #7.13#
SON DAKİKA: Manisa'da Eğlenceli Nikah Mizansı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.