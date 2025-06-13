Manisa\'da Elektrik Güvenliği Uyarıları Artıyor

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in evinde elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesi büyük üzüntüye neden olurken, Elektrik Mühendisi Tayfur Özen, meskenlerde ve havuzlarda elektrik kaynaklı risklere karşı hayati uyarılarda bulundu. Özen, Manisa'da 2024 yılında kontrolünü yaptıkları 10 havuzdan 8'inin kullanıma uygun olmadığını açıkladı.

Ferdi Zeyrek'in vefatı sonrası Manisa'da elektrik güvenliği konusundaki ihmallere dikkat çeken Özen, taziye dileklerini ileterek, "Başkan Zeyrek'in ölümü hepimizi derinden üzdü. Manisa halkına ve Zeyrek ailesine başsağlığı diliyorum" dedi.

10 havuzdan 8'i kullanıma uygun değil

2024 yılında Manisa'da yapılan elektriksel ölçümlerde incelenen 10 havuzdan 8'inin kullanıma uygun olmadığını belirten Özen, "Geçtiğimiz yıl yaptığımız denetimlerde birçok havuzda kaçak akım rölesinin bulunmadığını veya korozyon nedeniyle ciddi riskler taşıdığını tespit ettik. Makine dairelerinde su sızıntıları vardı ve buna rağmen havuzlar kullanılmaya devam edildi. Daha da kötüsü, birçok havuz yıllardır kontrol bile edilmiyor" dedi.

Kaçak akım rölesinin önemi

Kaçak akım rölesinin hayati bir ekipman olduğunu vurgulayan Özen, "Hayat kurtaran bu rölelerin iç tesisatta 30 mA olarak seçilmesi gerekiyor. Ancak bazı elektrikçiler, rölenin atmasını engellemek için 300 mA değerinde daha yüksek amperajda röle kullanıyor veya tamamen iptal ediyor. Bu durum, insan hayatını tehlikeye atıyor. 300 mA, yangın koruma şalteridir ve malı korur; canı koruyamaz" diye konuştu.

Havuzlarda alınması gereken önlemler

Özen, havuz güvenliği konusunda şu önerilerde bulundu: "Kaçak akım röleleri iç tesisatta 30 mA, ana panoda 300 mA olmalıdır. Havuzlarda GFCI (Ground Fault Circuit Interrupter) toprak hatası devre kesiciler mutlaka kullanılmalıdır. Havuz içinde ve kenarlarında kullanılan hiçbir ekipman 50 Volt'un üzerinde olmamalı, tercihen 24 Volt olmalıdır. Prizler havuzun en az 1,8 metre uzağında yer almalıdır. Tüm ekipmanlar su geçirmez IP68 veya en az IP65 koruma sınıfında olmalıdır. Kaçak akım rölelerinin her ay mekanik testi yapılmalı, yılda bir yetkili mühendis tarafından kontrol edilmelidir. Su sızıntıları mutlaka rapor edilmelidir."

Ev ve tesis sahiplerine uyarılar

Özen, hane sahiplerine şu tavsiyelerde bulundu: "Topraklama ve kaçak akım rölesi konusunda bir şüpheniz varsa yetkili mühendislere tesisatınızı kontrol ettirin. Yeni bir ev aldığınızda veya kiraladığınızda taşınmadan önce bu kontrolleri yaptırmanız hayati önem taşır."

Elektrik mühendislerine ve elektrikçilere eleştiri

Bazı elektrik mühendisleri ve sahadaki elektrikçiler için eleştirilerde bulunan Özen, "Meslektaşlarımız masa başında rapor hazırlamayı bırakmalı ve sahada gerçekten görevlerini yapmalıdır. Sahadaki bazı elektrikçiler ise kolayına kaçıyor, yanlış ekipmanlar kullanarak insan hayatını hiçe sayıyor" dedi.

Elektrik Mühendisi Tayfur Özen, bilinçli hareket edilmediği takdirde elektrik kaynaklı kazaların hayatlara mal olabileceğini vurgulayarak, herkesi bu konuda dikkatli olmaya davet etti. - MANİSA