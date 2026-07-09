Hemşehri dernekleri Spil'de buluşacak - Son Dakika
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Hemşehri dernekleri Spil'de buluşacak

Hemşehri dernekleri Spil\'de buluşacak
09.07.2026 10:26  Güncelleme: 10:28
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Manisa Büyükşehir Belediyesi, hemşehri dernekleriyle bir araya gelerek 'Spil Hemşehri Buluşması ve Şenliği' için ortak akıl vurgusu yaptı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, hemşehri dernekleriyle dayanışma toplantısı düzenledi. Buluşmada, kentte yaşayan farklı kültürleri bir araya getirecek "Spil Hemşehri Buluşması ve Şenliği" için ortak akıl vurgusu yapıldı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, kentte faaliyet gösteren hemşehri derneklerinin temsilcilerini dayanışma programında bir araya getirdi. Toplantıda derneklerin görüş ve önerileri dinlenirken, ilerleyen dönemde düzenlenmesi planlanan "Spil Hemşehri Buluşması ve Şenliği" için istişarelerde bulunuldu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Sivil Toplum Kuruluşları ile İlişkiler Daire Başkanlığı tarafından Şehzadeler ilçesindeki bir otelde düzenlenen kahvaltı programına Sivil Toplum Kuruluşları ile İlişkiler Dairesi Başkanı Mehmet Ziya Çiçek, Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Ural Sevener, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Volkan Sert, başkan danışmanları, şube müdürleri ve Manisa'da faaliyet gösteren çok sayıda hemşehri derneğinin temsilcisi katıldı.

Toplantıda, Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin katılımcı yönetim anlayışı kapsamında yürüttüğü çalışmalar değerlendirilirken, Ağustos ayının son haftası veya Eylül ayının üçüncü haftasında gerçekleştirilmesi planlanan "Spil Hemşehri Buluşması ve Şenliği" için dernek temsilcilerinin görüşleri alındı.

Programda konuşan Sivil Toplum Kuruluşları ile İlişkiler Dairesi Başkanı Mehmet Ziya Çiçek, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu'nun selamlarını katılımcılara ileterek, amaçlarının hemşehri dernekleriyle güçlü bir iletişim kurmak, ortak projeler geliştirmek ve ihtiyaçlara ortak akıl anlayışıyla çözüm üretmek olduğunu söyledi.

Planlanan şenliğin içeriğinin derneklerin önerileri doğrultusunda şekillendirileceğini belirten Çiçek, organizasyonun Manisa'nın kültürel zenginliğini ve toplumsal dayanışmasını güçlendirecek önemli bir buluşma olacağını ifade etti.

Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Ural Sevener ise Türkiye'nin farklı kültürel renklerini bir araya getiren hemşehri derneklerinin kentin sosyal yaşamına önemli katkılar sunduğunu belirterek, "Sivil katılımla birlikte şehri hep birlikte yönetme anlayışıyla hareket ediyoruz. Tüm kültürlerin Manisa'nın sosyal ve kültürel hayatına değer katmayı sürdüreceğine inanıyoruz." dedi.

Dayanışma programı, dernek temsilcilerinin talep ve önerilerinin değerlendirilmesinin ardından günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Hemşehri dernekleri Spil'de buluşacak - Son Dakika

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