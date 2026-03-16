Alaşehir'de yüzlerce kişi iftarda buluştu - Son Dakika
Alaşehir'de yüzlerce kişi iftarda buluştu

Alaşehir\'de yüzlerce kişi iftarda buluştu
16.03.2026 20:46  Güncelleme: 20:48
Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Alaşehir Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen iftar programında yüzlerce Alaşehirli vatandaş bir araya geldi. Ramazan'ın bereketi ve paylaşmanın önemi vurgulandı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Alaşehir Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen iftar programı, Alaşehirli vatandaşları aynı sofrada bir araya getirdi.

Ramazan ayının birlik ve beraberlik iklimini şehrin dört bir yanına taşıyan Manisa Büyükşehir Belediyesi, Alaşehir'de yüzlerce vatandaşı aynı sofrada buluşturdu. Programa Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, Sarıgöl Belediye Başkanı Tahsin Akdeniz, MASKİ Genel Müdürü Ali Kılıç, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Ulaş Aydın ve Erk Kayabaş, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı. İftar öncesinde alana gelen Başkan Besim Dutlulu ve Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, masaları tek tek gezerek vatandaşları selamladı. Oruçların hep birlikte açıldığı iftar programında, Ramazan ayının bereketi paylaşıldı. Yemek sonrası çocuklar için düzenlenen geleneksel Hacivat-Karagöz gölge oyunu ile jonglör ve sihirbazlık gösterileri, hem çocuklardan hem de ailelerinden büyük beğeni topladı.

"Sofralarımızdan huzur ve mutluluk eksik olmasın"

Programda konuşan Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, katılımcılara teşekkür ederek, "Paylaşmanın hazzı, oruç tutmanın verdiği huzur ve ibadetlerimizi yerine getirmiş olmanın mutluluğu içerisindeyiz. Sofralarımızdan huzur ve mutluluk eksik olmasın" dedi.

"Ramazan'ın bereketini hemşehrilerimizle paylaşıyoruz"

Ramazan ayının birlik, beraberlik ve dayanışma duygularını güçlendirdiğini vurgulayan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu ise, Ramazan'ın bereketini Manisalılarla paylaşmak adına şehrin dört bir yanında iftar programları düzenlediklerini belirtti. Başkan Dutlulu, "Bu akşam sofranızı bizlere açtınız, iftarımızı hep beraber yaptık. Tüm Alaşehirli hemşehrilerimizin Ramazanı mübarek olsun, hayırlı iftarlar dilerim" ifadelerini kullandı. - MANİSA

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Alaşehir'de yüzlerce kişi iftarda buluştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Alaşehir'de yüzlerce kişi iftarda buluştu - Son Dakika
Advertisement
