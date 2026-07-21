Manisa'da işgaliye ve görüntü kirliliğine geçit yok - Son Dakika
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Manisa'da işgaliye ve görüntü kirliliğine geçit yok

Manisa\'da işgaliye ve görüntü kirliliğine geçit yok
21.07.2026 16:53  Güncelleme: 16:54
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Manisa Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet Meydanı'nda kaldırım işgali yapan masa, sandalye ve atıl malzemeleri kaldırarak kamusal alanların düzenli ve güvenli kullanımını sağladı. Denetimler kent genelinde devam edecek.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, kent estetiğini korumak, ortak kullanım alanlarını vatandaşların hizmetinde tutmak ve kamusal alanların amacına uygun kullanılmasını sağlamak için işgaliye denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirdiği denetimlerde kaldırımları işgal eden masa, sandalye ve benzeri malzemeler ile çevre kirliliğine neden olan atıl unsurları kaldırdı.

Zabıta Dairesi Başkanı Bilgihan Hasturan'ın da katıldığı çalışmalarda, yayaların geçişini engelleyen ve kamusal alanların kullanımını kısıtlayan işgaliye unsurlarına müdahale edildi. Denetimler sırasında çevre kirliliğine neden olan atıl malzemeler de ekipler tarafından kaldırılarak meydanın daha düzenli ve temiz bir görünüme kavuşması sağlandı.

Yapılan çalışmalarla Cumhuriyet Meydanı'nın vatandaşlar tarafından daha güvenli, konforlu ve rahat kullanılabilmesi hedeflenirken, ortak yaşam alanlarının korunmasına yönelik denetimlerin kent genelinde devam edeceği belirtildi.

Çalışmaları değerlendiren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, kamusal alanların işgal edilmesine ve görüntü kirliliğine izin vermeyeceklerini belirtti. Başkan Dutlulu, "Manisa'mızda işgallerin önüne geçmeye devam ediyoruz. Zabıta Dairesi Başkanlığı ekiplerimiz, ilimizin sembolü Cumhuriyet Meydanı'nda yürüttükleri denetimlerle kaldırımları işgal eden unsurları ve çevre kirliliğine neden olan atıl malzemeleri temizledi. Manisa'mızın nefes aldığı alanlarda halkımızın hareket özgürlüğünü kısıtlayan uygulamalara ve görüntü kirliliğine geçit vermeyeceğiz. Vatandaşlarımızın daha güvenli ve huzurlu bir şehirde yaşaması için denetimlerimizi aralıksız sürdüreceğiz" dedi.

Manisa Büyükşehir Belediyesinin vatandaşların ortak kullanım alanlarını daha güvenli, düzenli ve erişilebilir hale getirmek amacıyla işgaliye denetimlerini kent genelinde sürdüreceği belirtildi. Kaldırım ve meydanların amacı dışında kullanılmasına izin verilmezken, çevre düzenini bozan unsurlara yönelik çalışmalar da devam edecek. - MANİSA

Kaynak: İHA

Cumhuriyet Meydanı, Yerel Haberler, 3. Sayfa, Manisa, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Manisa'da işgaliye ve görüntü kirliliğine geçit yok - Son Dakika

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