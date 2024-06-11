Manisa'da Kızılay'ın 156. kuruluş yıldönümü kutlandı

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Manisa'nın Alaşehir ilçesinde Kızılay'ın 156. kuruluş yıldönümü düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

Türk Kızılay'ının 156. kuruluş yıl dönümü Alaşehir Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda yapılan etkinliklerle kutlandı. Kutlamalara Alaşehir Kaymakamı Alper Faruk Güngör, sivil toplum örgütleri ve vatandaşlar katıldı. Kutlamalar kapsamında Kızılay'ı tanıtan resimler sergilenirken, vatandaşlara da lokma hayrı yapıldı.

Kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında vatandaşlar Kızılay'a kan bağışında bulundu. Alaşehir Türk Kızılay'ı Derneği Başkanı Nedim Yamak, "Kızılay'ımızın kuruluşunun 156. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Alaşehir'de bir etkinlik düzenledik. Amacımız Kızılay'ı tanıtmak ve Kızılay'ı yaşatmak. Etkinlikte Kızılay'ımızın geçmişten bu günümüze olan resimlerini sergiledik. Vatandaşlarımıza lokma hayrı yaptık. Türk Kızılay'ına bu güne kadar hizmet etmiş tüm başkan ve üyelerimize, hayırseverlerimize ve gönüllülerimize teşekkür ederiz." dedi. - MANİSA