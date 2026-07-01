Manisa'da Koruyucu Aile Günü Etkinliği - Son Dakika
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Manisa'da Koruyucu Aile Günü Etkinliği

Manisa\'da Koruyucu Aile Günü Etkinliği
01.07.2026 13:05
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Vali Özkan, koruyucu aileliğin kutsal bir görev olduğunu vurguladı. 180 koruyucu aile etkinlikte buluştu.

30 Haziran Koruyucu Aile Günü kapsamında Manisa'da düzenlenen etkinlikte 180 koruyucu aile ile çocukları Spil Dağı Milli Parkı'nda bir araya geldi. Çocukların doyasıya eğlendiği programda konuşan Vali Vahdettin Özkan, "Çocuklarımıza aile olmak çok kutsi bir vazifedir" dedi.

Manisa'da 30 Haziran Koruyucu Aile Günü dolayısıyla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinesinde Spil Dağı Milli Parkı'nda düzenlenen etkinlikte 180 koruyucu aile ve çocukları buluştu. Yaklaşık 400 kişinin katıldığı programda çocuklar birbirinden renkli etkinliklerle unutulmaz bir gün yaşadı.

Etkinliğe Manisa Valisi Vahdettin Özkan'ın yanı sıra İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İlhan Şen, Vali Yardımcısı Fatih Aksoy, İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel, Manisa 1. Komando Eğitim Tugay Komutanı Piyade Albay Cengiz Güven, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Uğurelli, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Kuduret Gültaş, Spil Dağı Milli Park Müdürü Halil Ernalçacı, koruyucu aileler, çocuklar ve kurum personeli katıldı.

Program boyunca çocuklar konserler, halat çekme, çuval yarışı, parkur oyunları, geleneksel çocuk oyunları, akıl ve zeka oyunları ile ahşap çiçek boyama, alçı figür boyama ve bez çanta baskı atölyelerinde eğlenceli vakit geçirdi. Kula Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi halk oyunları ekibinin gösterileri de etkinliğe renk kattı.

Etkinlik alanını gezen Vali Vahdettin Özkan, çocuklar ve koruyucu ailelerle yakından ilgilenerek sohbet etti ve oyunlara eşlik etti.

Programda konuşan Vali Özkan, koruyucu aileliğin büyük bir sorumluluk ve gönül işi olduğunu belirterek, "Çocuklarımıza aile olmak çok kutsi bir vazifedir. Devletimiz tarafından oluşturulan koruyucu aile sistemiyle korunmaya ihtiyacı olan çocuklarımız ile gönüllü aileler arasında güçlü bir köprü kurulmuştur. Güçlü aile, güçlü devlet, güçlü toplum anlayışıyla geleceğimizi hep birlikte inşa edeceğiz" dedi.

Çocukların sevgi ve güven ortamında yetişmesinin önemine dikkat çeken Özkan, "Bir çocuğun sevgiyle büyümesi, kendisini güvende hissetmesi ve geleceğe umutla hazırlanması hepimizin ortak sorumluluğudur. Koruyucu ailelerimiz gönüllerini çocuklarımıza açarak sadece onların hayatına değil, toplumumuzun geleceğine de değer katmaktadır." ifadelerini kullandı.

Koruyucu aileliğin fedakarlık ve sevgi gerektirdiğini vurgulayan Özkan, toplumda bu konuda farkındalığın artmasını temenni ederek tüm koruyucu ailelerin gününü kutladı.

Etkinliğe katılan koruyucu ailelerden Canan Turan Arabacı, herkesin koruyucu aile olmasını tavsiye ederek çocuklarla birlikte çok güzel bir gün geçirdiklerini söyledi.

Koruyucu aile Tuğçe Durmuş Yılmaz Dilekli de organizasyondan dolayı Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne teşekkür ederek koruyucu aile olmaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade etti.

Selendi'den etkinliğe katılan koruyucu aile Münise Yüksel ise 43 yaşına kadar çocuğu olmadığını, 4 yaşında koruyucu ailesi olduğu çocuğun bugün 17 yaşına geldiğini belirterek, "Doğurmakla anne olunmuyormuş. Oğlumla aramızda çok güçlü bir bağ var. Koruyucu aile olmak tarif edilemez bir mutluluk. İmkanı olan herkese tavsiye ediyorum." diye konuştu.

Koruyucu Aile Günü kapsamında düzenlenen etkinlik, çocukların ve ailelerin gün boyu sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerle keyifli vakit geçirmesiyle sona erdi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Manisa'da Koruyucu Aile Günü Etkinliği - Son Dakika

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