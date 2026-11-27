Manisa'da denetimli serbestlik tedbiri kapsamında kamuya yararlı bir işte ücretsiz çalışma yükümlülüğü olan kişiler, Yunusemre ilçesindeki Üçpınar Yıldızhanım İlkokulunun bahçesinde zeytin hasadı yaparak okulun ihtiyaçlarına katkı sağladı.

Manisa Denetimli Serbestlik Müdürlüğünce yürütülen kamuya yararlı çalışma faaliyetleri çerçevesinde düzenlenen hasatta, yükümlüler okul bahçesindeki zeytin ağaçlarının ürünlerini topladı. Yapılan çalışmayla okul bahçesindeki tarımsal ürünler ekonomiye kazandırılmak üzere hasat edilirken, yükümlüler de emekleriyle kamu hizmetlerine destek verdi. Denetimli serbestlik sisteminin önemli uygulamaları arasında yer alan kamuya yararlı bir işte ücretsiz çalışma yaptırımı, yükümlülerin cezalarının infazı sürecinde toplumsal fayda sağlayan faaliyetlerde görev almasına imkan tanıyor. Bu kapsamda sürdürülen çalışmalarla kamu kurumlarının iş gücü ihtiyaçlarının karşılanmasına katkı sunulurken, yükümlülerin çalışma disiplini kazanması, sorumluluk bilincini geliştirmesi ve toplumla bütünleşmesinin desteklenmesi hedefleniyor.

Manisa Denetimli Serbestlik Müdürlüğünce eğitim kurumları başta olmak üzere çeşitli kamu kurumlarında sürdürülen faaliyetler, ceza infaz sürecinin iyileştirici ve topluma kazandırıcı yönünü güçlendirmeyi amaçlıyor. Bu anlayışın somut örneklerinden biri de Üçpınar Yıldızhanım İlkokulunda yapılan zeytin hasadı oldu. Yükümlülerin üretime katılarak kamu hizmetlerine destek verdiği çalışma, kurumlar arası dayanışmanın güçlendirilmesi ve emeğin toplumsal faydaya dönüştürülmesi bakımından önem taşıyor.