Manisa'da Okul Sporları Atletizm İl Birinciliği yarışmaları yapıldı - Son Dakika
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Manisa'da Okul Sporları Atletizm İl Birinciliği yarışmaları yapıldı

18.03.2022 19:16

- Manisa'da Okul Sporları Atletizm İl Birinciliği yarışmaları yapıldı Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen 2021-2022 Okul Sporları Gençler Kız ve Erkek Atletizm İl Birinciliği yarışmaları yapıldı.

- Manisa'da Okul Sporları Atletizm İl Birinciliği yarışmaları yapıldı

MANİSA - Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen 2021-2022 Okul Sporları Gençler Kız ve Erkek Atletizm İl Birinciliği yarışmaları yapıldı.

Atatürk Olimpik Spor Kompleksi Atletizm Sahası'nda yapılan yarışmalarda 16 kategoride 120 sporcu birincilik için kıyasıya yarıştı. Nefes kesen yarışlar sonunda Genç kızlar grubu takım kategorisinde Manisa Lisesi 530 puanla birinci, Akhisar Şeyh İsa Anadolu Lisesi 264 puanla ikinci, TBMM 85. Yıl 206 puanla üçüncü ve Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi 61 puanla dördüncü oldu. Genç erkekler grubu takım kategorisinde ise Manisa Spor Lisesi 834 puanla birinci, Salihli Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 716 puanla ikinci, Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi 456 puanla üçüncü ve Ticaret Borsası Anadolu Lisesi 268 puanla dördüncü oldu. Yarışmalar sonunda dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları Atletizm Manisa İl Temsilcisi Bahattin Kayan, Beden Eğitimi Öğretmenleri ve Okul Sporları İl Tertip komitesi tarafından verildi. İlk 4'e giren takımlar, Manisa'yı grup müsabakalarında temsil edecek.

Manisa'da Okul Sporları Atletizm İl Birinciliği yarışmaları yapıldı
Manisa'da Okul Sporları Atletizm İl Birinciliği yarışmaları yapıldı
Manisa'da Okul Sporları Atletizm İl Birinciliği yarışmaları yapıldı

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Manisa'da Okul Sporları Atletizm İl Birinciliği yarışmaları yapıldı Manisa'da Okul Sporları Atletizm İl Birinciliği yarışmaları yapıldı Köprüören Tek Termik Ortaokulu Spor Tırmanışı Dalı'nda 5 kupa kazandı Köprüören Tek Termik Ortaokulu Spor Tırmanışı Dalı'nda 5 kupa kazandı

Atletizm, gençlik, Manisa, Okul, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Manisa'da Okul Sporları Atletizm İl Birinciliği yarışmaları yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Manisa'da Okul Sporları Atletizm İl Birinciliği yarışmaları yapıldı - Son Dakika
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