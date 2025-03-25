Manisa'da Ramazan Bereketi: 100 Bin Kişiye İftar ve 10 Bin Kişiye Sıcak Yemek - Son Dakika
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Manisa'da Ramazan Bereketi: 100 Bin Kişiye İftar ve 10 Bin Kişiye Sıcak Yemek

Manisa\'da Ramazan Bereketi: 100 Bin Kişiye İftar ve 10 Bin Kişiye Sıcak Yemek

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayında dayanışma ruhunu güçlendirmek amacıyla 100 binden fazla kişiye iftar yemeği sunarken, evlerine sıcak yemek ulaştırmak için de 10 bini aşkın hizmet gerçekleştirdi. Başkan Ferdi Zeyrek, bu yardımların yıl boyunca devam edeceğini belirtti.

25.03.2025 12:53  Güncelleme: 12:55
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Manisa Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayının dayanışma ruhunu güçlendirmek ve ihtiyaç sahiplerine destek olmak amacıyla kentin 26 farklı noktasında 100 binden fazla kişiye iftar yemeği sunarken iftar sofralarına katılamayan yaşlı, hasta ve engelli vatandaşlar başta olmak üzere, ihtiyaç sahibi bireylerin evlerine Ramazan boyunca 10 bini aşkın sıcak yemek ulaştırılıyor.

"Manisa'da kimse kendini yalnız hissetmeyecek" diyen Başkan Ferdi Zeyrek'in talimatıyla harekete geçen Manisa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi ekipleri, evlerinden çıkamayan vatandaşlara her gün belediyenin aşevinden sıcak yemek servisi yaparak, Ramazan bereketini sofralara taşıyor. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Volkan Sert, Ramazan ayı boyunca süren sıcak yemek dağıtımının önemine dikkat çekerek, "Yaşlı, engelli ve hastalığı nedeniyle iftar sofralarımıza katılamayan vatandaşlarımıza her gün sıcak yemek ulaştırıyoruz. Amacımız, yalnız olmadıklarını hissettirmek ve sofralarına bir nebze olsun destek olabilmek. Bunun yanında, Cumhuriyet Meydanı'nda sabit iftar soframız, kapalı pazaryerlerinde ve mahallelerde gezici iftar organizasyonları düzenliyoruz. Ayrıca, ilçelerimizde de koordineli olarak iftar sofraları kurduk. Ay boyunca, evlere 10 bin kişilik sıcak yemek dağıtımını gerçekleştiriyor, 100 binden fazla kişiye de sofralarımızda iftar yemeği ulaştırmayı hedefliyoruz. Yıl boyunca bu yardımlarımıza devam edeceğiz. Başkanımız Ferdi Zeyrek'in 'Hiçbir yurttaş yatağa aç girmesin' talimatıyla, tüm gücümüzle bu doğrultuda çalışıyoruz" dedi.

"Aşevimizde hazırladığımız sıcak yemekleri ulaştırıyoruz"

Ramazan'ın paylaşma ve dayanışma ayı olduğunu vurgulayan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, "İftar sofralarımızda hemşehrilerimizle bir araya geliyoruz, ancak sofralarımıza katılamayan vatandaşlarımızı da unutmuyoruz. Yaşlı, hasta, engelli ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza iftar saatinden önce aşevimizde hazırladığımız sıcak yemeklerini ulaştırarak yanlarında oluyoruz. Hedefimiz, Manisa'da hiçbir yurttaşımızın yatağa aç girmemesidir. Bu anlayışla, Ramazan ayında olduğu gibi yıl boyunca sosyal yardımlarımızı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Ramazan ayı boyunca ve sonrasında da devam edecek sıcak yemek dağıtımı ve sosyal destek çalışmalarıyla Manisa Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde dayanışma ruhunu güçlendirmeye devam ediyor. Ramazan boyunca, ayrıca, 5 bin ihtiyaç sahibi aileye gıda kolisi desteği de sağlanıyor. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Manisa'da Ramazan Bereketi: 100 Bin Kişiye İftar ve 10 Bin Kişiye Sıcak Yemek - Son Dakika

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