Manisa'da şehit aileleri ve gazilerden hüzün dolu ziyaret - Son Dakika
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Manisa'da şehit aileleri ve gazilerden hüzün dolu ziyaret

Manisa\'da şehit aileleri ve gazilerden hüzün dolu ziyaret

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Manisa Şubesi üyeleri, arife günü şehitlikleri ziyaret ederek çiçekler bıraktı, dualar etti.

29.03.2025 18:58  Güncelleme: 19:00
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Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Manisa Şubesi üyeleri, arife günü şehitlikleri ziyaret ederek çiçekler bıraktı, dualar etti.

Şehitlikleri ziyaret eden dernek üyelerine, Manisa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Şehit Yakınları ve Gaziler Şube Müdürü Selçuk Yıldırım da eşlik etti. Şehitlikte, şehitlerin ruhuna önce Kur'an-ı Kerim okundu, ardından dualar edildi. Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Manisa Şubesi Başkanı Gazi Yusuf Kıyışkan, "Arife gününün derin maneviyatıyla bezenmiş atmosferinde, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Manisa Şubesi olarak, vatanımız uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi saygı, sevgi ve minnetle anmak için anlamlı bir ziyaret gerçekleştirdik. Bu kutsal günde, dernek üyelerimiz, Manisa'nın dört bir yanındaki şehitliklerimizde; Manisa Garnizon Şehitliği, Manisa Polis Şehitliği, Turgutlu, Akhisar, Salihli şehitlikleri ve diğer önemli anma noktalarında dualar ederek, kahramanlarımızın bıraktığı ebedi izlere, emanete ve ideallere bağlılığımızı bir kez daha gösterdi. Her adımda, şehitlerimizin bıraktığı özgürlük emaneti, kalplerimizde derin bir sorumluluk ve sevgi duygusuyla yeniden canlanırken; yapılan dualar, sessiz bir saygı duruşuyla birleşerek, vatanımıza olan bağlılığımızı ve gelecek nesillere aktarma arzumuzu pekiştirdi. Aziz şehitlerimizin fedakarlıkları, yalnızca geçmişte yaşanmış bir kahramanlık öyküsü değil; aynı zamanda, bugünün ve yarının umudu, birlik ve beraberliğimizin en güçlü teminatıdır. Bu kutlu vesileyle, tüm İslam Alemi'nin bayramını, başta şehit ailelerimiz ve gazilerimiz olmak üzere, en içten dileklerimizle tebrik ediyoruz" dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA

Türkiye, manisa, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Manisa'da şehit aileleri ve gazilerden hüzün dolu ziyaret - Son Dakika

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