Manisa\'da Sokak Hayvanlarına Yuva Bulmak İçin Yeni Kampanya Başlatıldı

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(MANİSA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, sokak hayvanlarına yuva bulunması hedefiyle "Yeter ki Sahiplen!" kampanyasını başlatıyor. Kampanya kapsamında Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi'nden hayvan sahiplenen vatandaşlara önemli destekler sağlanacak.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, sokak hayvanlarının yaşam koşullarını iyileştirmek ve sahipsiz kalan dostların yuva bulmalarını sağlamak amacıyla önemli bir adım attı. "Yeter ki Sahiplen!" adıyla başlatılan projeyle bakımevinden sahiplenilecek can dostlar için çeşitli desteklerle sokak hayvanı popülasyonunun azaltılması ve sahiplenme oranlarının artırılması hedefleniyor.

Proje çerçevesinde bakımevinden sahiplenecek her bir evcil dost için 6 ay boyunca her ay 5 kilo mama, ilk 1 yıl iç-dış parazit ve kuduz aşısı, evcil hayvan eğitim kursları, tasma, mama-su kabı ve yatak desteği ile hayvan sahiplenenlere yardımcı olmak için destek hattı imkanı sunulacak.

Kısırlaştırma çalışmalarıyla popülasyon kontrolü sağlanacak

Büyükşehir Belediyesi, Dünya Sağlık Örgütü'nün de önerdiği üzere popülasyon kontrolünde kısırlaştırma faaliyetlerini ana çözüm olarak belirledi. Bu doğrultuda, sokak hayvanlarının yüzde 70'i kısırlaştırılarak hem yeni nesillerin kontrol altına alınması hem de mevcut hayvanların sahiplendirilme oranını artırmak hedefleniyor.

Erişkin köpeklerin sahiplenilmesine destek

Bakımevinden sahiplenecek her erişkin köpek öncelikle kısırlaştırılacak, ardından 1 yıllık kuduz ve parazit aşı desteği ile sosyalizasyon eğitimleri sağlanacak. Sahiplenilen köpeğin henüz kısırlaştırılacak yaşta olmaması durumunda da ilerleyen dönemlerde kısırlaştırma operasyonu ücretsiz olarak gerçekleştirilecek.

Büyükşehir'den yapılan açıklamada, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'na dikkat çekilerek, evcil hayvanını terk edenlere 60 bin TL idari para cezası uygulandığı hatırlatıldı.