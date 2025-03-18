Manisa\'da Su Problemi İçin Çalışmalar Başladı

Manisa Büyükşehir Belediyesi, il genelinde vatandaşlara daha sağlıklı alt yapı sistemleri sunmak adına çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Salihli ilçesine bağlı Gökeyüp Mahallesi'nde yaşanan su problemini ortadan kaldırmak için 1,5 kilometrelik terfi hattı döşeme çalışmasına başladı.

MASKİ Genel Müdürlüğü İçme Suyu Dairesi Başkanlığı ekiplerince, Gökeyüp Mahallesi Sarısu Küme Evleri'nin olduğu bölgede hat döşeme çalışmasının tamamlanmasıyla birlikte daha verimli, kesintisiz ve daha temiz içme suyu ulaşacak. Bölgede yaşayan vatandaşlar, çalışmadan duydukları memnuniyeti dile getirerek yetkililere teşekkür etti. Köprübaşı MASKİ İlçe Şefi Ali Osman Çetin, "Bölgede uzun zamandır susuzluk sorunu vardı. Muhtarımız ve vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda yaşanan sıkıntılar belirlendi. Seçimden sonra üç ay gibi kısa bir zaman dilimi içerisinde mahalleye sondajımızı vurarak temiz suyumuzu çıkarttık. Büyükşehir Belediye Başkanımız Ferdi Zeyrek'in talimatlarıyla da Gökeyüp Mahallesi'nin içme suyu terfi hattı çalışmalarına başladık. Şuan 1500 metrelik hattı çekmekteyiz. Çalışmalarımız hızlı bir şekilde ilerliyor. Vatandaşlarımız en kısa sürede temiz içme suyuna kavuşacak" dedi.

"Yıllarca çamurlu suyu içtik"

Gökeyüp Mahalle sakinlerinden Ali Kervan, "Yıllardır mahallemizin su sıkıntısı vardı. Bunu da herkes biliyordu. Özellikle yaz dönemlerinde sularımız 1 gün geliyor 10 gün gelmiyordu. Mahalleli olarak yıllarca biz çamur içtik. Musluklarımızdan bildiğiniz çamurlu su akıyordu. Bu da makineleri olsun muslukları olsun sürekli tıkıyordu. Suyun rengi portakal suyu gibi oluyordu. Allah'ın izniyle bundan sonra temiz su içeceğiz. Şimdi sağ olsun Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Ferdi Zeyrek içme suyu sıkıntılarımızı gidermek için çalışmalara başladı. Şuan mahallemizde çalışmalar devam ediyor. Hizmetten çok memnunuz" dedi.

Mahalle sakinlerinden Ömer Alparslan ise "Mahallemizin içme suyu konusunda ciddi sıkıntıları vardı. Özellikle yaz aylarında sularımız neredeyse hiç akmıyordu. Aksa da çamurlu ve bulanık akıyordu. Yıllarca bu şekilde kullandık. Sağ olsun Ferdi Başkanımızın gelmesiyle seçimlerden üç ay sonra mahallemizde hemen çalışmalar başladı. Sondaj çalışması yapıldı, terfi hattı çalışmalarımız başladı. Şuan çok memnunuz, çalışmalar tamamlanınca da temiz ve sağlıklı suya kavuşacağız. Ferdi başkanımıza çok teşekkür ediyorum bizleri bu sıkıntılardan kurtardığı için" dedi. - MANİSA