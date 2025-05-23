Manisa'da Tarihi Çınar Altında El Sanatları Sergisi

Manisa'da iki bin yıllık tarihi çınarın gölgesinde eserlerini sergilediler

MANİSA - Manisa'nın Demirci ilçesinde halk eğitim merkezi kursiyerlerinin yıl boyunca hazırladığı el emeği ürünler, 2 bin yıllık tarihi çınarın gölgesinde sergilendi.

Demirci Halk Eğitimi Merkezi, Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında Tekeler Mahallesi'nde bulunan yaklaşık 2 bin yaşında olan tarihi anıt çınarın gölgesinde sergi ve atölye çalışmaları düzenlendi. Serginin açılışı Demirci Belediye Başkanı Erkan Kara, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bilal Çetinkaya ve mahalle Muhtarı Abdurrahman Ünlü tarafından yapıldı. Sergide nakış, ebru, kat'ı, örgü, çini, minyatür halı, ahşap boyama, pastacılık, dikiş kurslarına ait eserler sergilendi. Yoğun bir katılımın olduğu sergide kırsal mahalle ilkokulunda öğrenim gören öğrenciler de usta öğreticilerle birlikte el sanatları ile ilgili atölye çalışması yaptı. Usta öğretici ve kursiyerler tarafından kurslarda hazırlanan çeşitli hediyeler Tekeler İlkokulu öğrencilerine hediye edildi.

Sergiyi gezen Belediye Başkanı Erkan Kara, eserleri hazırlayan kursiyerlere emeklerinden dolayı teşekkür etti.

Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Mehmet Taştekin yaptığı açıklamada, "Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinliği kırsal mahalleler de yaygın hale getirmek amacı ile Tekeler Mahallesi'ndeki anıt çınar ağacının altında düzenledik. Etkinliğimiz en önemli amaçlarından birisi Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında birleştirilmiş sınıf ilkokul öğrencilerine fırsat eşitliği sunmak için beceri temelli etkinlikler gerçekleştirmelerini sağlamak. Amacımız hazırlanan eserlerimizi kırsal mahallelerdeki gençlerimiz ve vatandaşlarımızın da görerek kurslarımıza ilgi duyarak katılmasını sağlamak" dedi.