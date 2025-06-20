Manisa\'da Yeni Başkan Ekrem Kayserili Oldu

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesinin ardından Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu seçilirken, Akhisar Belediye Meclisi tarafından Dutlulu'dan boşalan koltuğa mevcut Belediye Başkan Yardımcısı Ekrem Kayserili seçildi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in hayatını kaybetmesinin ardından Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu'nun seçilmesi sonrası boşalan başkanlık koltuğu için Akhisar Belediye Meclisi olağanüstü toplandı.

Gerçekleştirilen oylamada, AK Parti ve MHP grubu aday çıkarmazken, CHP grubunun adayı, mevcut Belediye Başkan Yardımcısı Ekrem Kayserili oldu. Meclis üyelerinin katılımıyla yapılan oylamada toplam 30 oy kullanıldı; 4 oy boş, 1 oy ise geçersiz sayıldı. Geriye kalan oyların tamamını alan Ekrem Kayserili, Akhisar'ın yeni belediye başkanı olarak seçildi.

Seçim sonuçlarının ardından meclis kürsüsünden bir teşekkür konuşması yapan Kayserili, duygusal ifadelerle vefat eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'i andı ve Besim Dutlulu'nun büyükşehir belediye başkanı olarak üstlendiği yeni görevde başarılar diledi. Kayserili, "Ferdi Zeyrek başkanımızı rahmetle anıyorum. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı olan yol arkadaşım Besim Dutlulu'ya yeni görevinde başarı diliyorum. Besim Başkanımız nasıl görev yaptıysa biz de aynı sorumlulukla devam edeceğiz. Bu koltuğu bir emanet olarak görüyoruz. Ortak akılla ve ortak çalışmalarla yola devam edeceğiz." dedi.

Yeni başkan Ekrem Kayserili'nin göreve gelmesiyle birlikte Akhisar Belediyesi'nde mevcut projelerin devam edeceği, sosyal belediyecilik anlayışının sürdürüleceği bildirildi. - MANİSA