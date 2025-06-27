Manisa\'da Yükümlüler Okul Boya Çalışmalarında!

Manisa'da yaz tatilinde denetimli serbestlik tedbiri altındaki yükümlülerin, okulların boya, badana ve tadilat çalışmalarına destek vereceği bildirildi.

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Denetimli Serbestlik Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen Koruma Kurulu Toplantısı, ilgili kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve kurul üyelerinin katılımıyla Manisa Celal Bayar Üniversitesi toplantı salonunda gerçekleştirildi.

Koruma Kurulu toplantısında, denetimli serbestlik tedbiri altında bulunan yükümlülerin topluma kazandırılması, istihdamlarının artırılması, mesleki becerilerinin geliştirilmesi ve sosyal uyumlarının sağlanmasına yönelik projeler ele alındı. Önceki döneme ilişkin faaliyetler değerlendirildi ve yeni döneme ilişkin eylem planı oluşturuldu.

Başsavcı Karaca'dan iş birliği vurgusu

Toplantının açılış konuşmasını yapan Manisa Cumhuriyet Başsavcı Vekili Kenan Karaca, koruma kurulunun yükümlülere yönelik destekleyici ve yönlendirici çalışmalarının önemine dikkat çekerek, kamu kurumları ile sivil toplum iş birliğinin bu süreçte belirleyici bir rol oynadığını ifade etti.

Yaz döneminde okullarda boya ve tadilat çalışmaları

Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, yaz tatilinde denetimli serbestlik tedbiri altındaki yükümlülerin, okulların boya, badana ve tadilat çalışmalarına destek vereceği bildirildi. Bu kapsamda, Boya Badana Geliştirme ve Uyum Eğitimi kursu açılarak yükümlülerin meslek sahibi olmalarının sağlanacağı ifade edildi. Çalışmalarla birlikte, okul binalarının yeni eğitim öğretim yılına temiz, düzenli ve sağlıklı bir şekilde hazırlanması hedefleniyor.

Yükümlülerin belirlenen okullarda gerçekleştireceği boya ve tadilat çalışmalarıyla hem topluma katkı sunacakları hem de mesleki becerilerini geliştirme imkanı bulacakları belirtildi.

Mesleki eğitim ve sosyal sorumluluk projeleri genişletilecek

Toplantıda alınan kararlar doğrultusunda, yükümlülere yönelik mesleki eğitim kursları, sosyal sorumluluk projeleri ve psikososyal destek programlarının artırılmasına karar verildi. Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı Koruma Kurulu'nun, yeniden suç işlemenin önlenmesi ve toplumsal sorumluluğun güçlendirilmesi amacıyla çalışmalarına kararlılıkla devam edeceği vurgulandı. - MANİSA