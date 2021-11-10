Manisa'i TSO anlamlı anma - Son Dakika

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası (Manisa TSO), 10 Kasım'da düzenlediği programla Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü andı. Anma programında vatandaşlara 3 bin paket irmik helvası, 3 bin şişe şıra, 3 bin paket kuru üzüm dağıtıldı.

Manisa TSO tarafından 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda Atatürk temalı fotoğraf sergisi açıldı. Programa Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım, 1. Komando Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Sebahattin Kalkan, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Kazaz, İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy, Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara, Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Yılmaz, Manisa TSO Meclis Başkanı Ümit Türek ve meclis üyeleri katıldı.

Manisa TSO Başkanı, protokol üyelerine sergiyi gezdirirken, programda 3 bin paket irmik helvası, 3 bin şişe şıra, 3 bin paket kuru üzüm dağıtıldı. - MANİSA