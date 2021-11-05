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Manisa Müftülüğü'nden Yunus Emre'nin izinde paneli - Son Dakika

Manisa Müftülüğü'nden Yunus Emre'nin izinde paneli

05.11.2021 00:57
Manisa Müftülüğü'nden Yunus Emre'nin izinde paneli

Manisa Müftülüğü tarafından hazırlanan 'Manisa'nın manevi değerleri' projesinin 3'üncüsünde her yönüyle Yunus Emre anlatıldı.

Manisa Müftülüğü tarafından hazırlanan 'Manisa'nın manevi değerleri' projesinin 3'üncüsünde her yönüyle Yunus Emre anlatıldı. Manisa Celal Bayar Üniversitesinden akademisyenler ile birlikte Manisa İl Vaizi ve Kültür Müdürlüğünden uzmanın da katıldığı program katılımcılardan büyük ilgi gördü.

Manisa Müftülüğü tarafından hayata geçirilen 'Manisa'nın manevi değerleri' projesi tüm hızıyla devam ediyor. Daha önce Manisa Müftüsü Alim Efendi ve Hafız Şahin Yılmaz'ın konu edildiği programın 3'üncüsünde her yönüyle Yunus Emre anlatıldı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür Sitesi Lale Salonunda gerçekleştirilen Yunus Emre'nin izinde paneli Hatuniye Camii İmam Hatibi Hayrettin Çoban'ın Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Panelin açılış konuşmasını yapan Manisa Müftüsü Mustafa Soykök'ün ardından Manisa Celal Bayar Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Abdulgaffar Aslan'ın moderatörlüğünü yaptığı panelde, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kenan Erdoğan 'Yunus Emre ve Tasavvuf', Manisa Celal Bayar Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ferhat Karabulut 'Yunus Emre'de gönül', İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden Uzman Naci Yengin 'Yunus Emre ve Manisa', Manisa İl Müftülüğünden Manisa Vaizi Dr. Ahmet Erdinçli 'Yunus Emre'nin şiirlerinde Allah ve Peygamber sevgisi' konularında katılımcıları bilgilendirdi.

Panelin ardından Sultan Camii İmam Hatibi, hafız sanatçı Ömer Faruk Altunağa'nın Yunus Emre'nin eserlerinden oluşan tasavvuf dinletisi sundu. Programın sonunda Manisa Müftüsü Mustafa Soykök panelistlere hediye takdiminde bulunarak verdikleri bilgilerden dolayı teşekkür etti.

Düzenlenen program öncesinde bir açıklamada bulunan Manisa İl Müftüsü Mustafa Soykök, "İnsanoğlunu diğer varlıklardan ayıran en temel özelliklerden bir tanesi değer üretmesi ve değerleriyle hayatı anlamlı hale getirmesidir. Bizim medeniyetimizi, tarihimizi, kimliğimizi oluşturan bir takım değerlerimiz var ve bu değerleri sembolize eden önemli şahsiyetler var. Yunus Emre de bunlardan birisidir. Bugün Manisa'mızın manevi değerlerini konuştuğumuz bir etkinliğimizdeyiz. Daha önce başka değerlerimizi konuşmuş, ele almıştık Bu yıl Yunus Emre yılı ilan edildi. Bu kapsamda çok kıymetli akademisyen ve araştırmacı arkadaşlarımız bizlere Yunus Emre'nin farklı boyutlarını aktaracaklar. Yunus Emre bizim kimliğimizi oluşturan, kültürümüzü oluşturan, değerlerimizden birisi. Onun mesajlarını, onun çağımıza yönelik, insanlarımıza yönelik mesajlarını ne kadar gündemimize alırsak, ne kadar toplumumuzla buluşturursak, gençlerimizle buluşturursak o kadar topluma faydalı olacağız. Bu inançtayız, bu gayretteyiz." dedi. - MANİSA

Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Şahin Yılmaz, Yunus Emre, Manisa, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Manisa Müftülüğü'nden Yunus Emre'nin izinde paneli - Son Dakika


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SON DAKİKA: Manisa Müftülüğü'nden Yunus Emre'nin izinde paneli - Son Dakika
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