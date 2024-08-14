Manisa'nın Gördes ilçesinde orman yangını çıktı

(MANİSA)- Manisa'nın Gördes ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Manisa'nın Gördesi ilçesi Boyalı Mahallesi civarında bugün saat 14.35'te henüz belirlenemeyen bir nedenle orman yangını çıktı.
Yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 uçak, 3 helikopter, 8 arazöz, 2 su ikmal, 1 dozer ve 1 yer ekibi ile müdahale ediliyor.
Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
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