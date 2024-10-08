Manisa'nın İlk Kent Lokantası ve Halk Mandırası Açıldı

Yerel

(MANİSA)- Manisa'nın ilk Kent Lokantası ve Halk Mandırası, Şehzadeler ilçesinde açıldı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ferdi Zeyrek, Kent Lokantaları'nın sosyal belediyecilik hizmetinin en önemli simgesi olduğunu belirterek, uygulamanın çok kısa süre içerisinde 17 ilçede de hayata geçirileceğini söyledi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin Kent Lokantası ve Halk Mandırası, Şehzadeler ilçesinde açıldı. Halkın yoğun katılımıyla gerçekleşen açılış töreninde konuşan Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ferdi Zeyrek, "Seçim döneminde söz vermiştik. Ülkenin birçok yerinde vardı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nun öncülüğünü yaptığı Kent Lokantası'nı bugün Manisa'ma kavuşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Kent Lokantalarımızda sosyal belediyecilik hizmetinin en önemli simgeleri haline geldi Manisa'mızda ve ülkemizde. Amacımız bu ekonomik krizde vatandaşımızın bir nebze de olsa yanında olabilmek ve günde üç öğün sıcak yemeyi belediyemiz aracılığıyla vatandaşlara buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeyrek sözlerinin devamında ise şunları kaydetti:

"Manisa'mda bugün Halk Mandıra'yı açıyoruz. Kent Lokantası'yla Halk Mandıra'yı aynı mekanda buluşturduk. Halk Mandıra ile amacımız süt üreticilerini ve hayvancılığı desteklemek ve daha da yaygın hale getirmektir. Bugün ari sütü normalde 12-13 TL'ye alırken Manisa Büyükşehir Belediyesi 17 TL gibi çok astronomik ramamdan üreticilerimizden alıyor. ve aldığımız bu sütü içme sütü olarak ve yaklaşık 15 çeşit süt mamülleriyle birlikte Halk Mandıra'mız aracılığıyla vatandaşlarımızla buluşturuyoruz. ve piyasa fiyatının yaklaşık yüzde 25 daha altında. Buradaki amacı hem üreticiyi güçlendirmek hem de sağlıklı ekonomik süt ürünlerini vatandaşlarımızla buluşturmaktır.

17 ilçede hayata geçecek

Bugün Şehzadeler ilçemizde biz öncelikle Kent Lokantası ve Halk Mandıra'yı başlattık. Ama çok kısa bir süre içerisinde de 17 ilçemizde de hayata geçecek bir uygulamadır. Öncelikle Akhisar ve Turgutlu'muz başta olmak üzere diğer 17 ilçemizde de çok kısa süre içerisinde Kent Lokantası Halk Mandıra hayata geçek. Yalnızca bununla kalmıyoruz. Her sabah güne merhaba çorbasıyla birlikte ilkokuldan üniversiteye kadar 2 bin tane öğrencimize güne merhaba çorbası veriyoruz. Biz şunu biliyoruz; ben nasıl kendi evladımın güne aç başlamamasını veya günde bir sıcak yemeyi nasıl yemesini istiyorsam Manisalı'mda yaşayan 1 buçuk milyon vatandaşımıza aynı özenle onlara bu hizmeti buluşturmayı her zaman için devam edeceğim. ve ve son olarak şunu söylüyorum, seçim boyunca hep tekrarladım. Biz halkın parasını halkı için harcayacağız. Ranta değil halka hizmet edeceğiz. İşte Kent Lokantası halka hizmetin en önemli göstergesidir. Hepimize, Manisa'mıza hayırlı uğurlu olsun."

Kurdele kesildi servis başladı

Başkan Zeyrek'in konuşmasının ardından kurdele kesilerek Manisa'nın ilk Kent Lokantası ve Halk Mandırası açıldı. Kurdele kesiminin ardından Başkan Zeyrek, tezgaha geçerek Kent Lokantası'nın yemek servisi yaptı.