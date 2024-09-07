Selendi'de Pekmez Üretimi Başladı - Son Dakika
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Selendi'de Pekmez Üretimi Başladı

Selendi\'de Pekmez Üretimi Başladı

Manisa'nın Selendi ilçesinde üzüm hasadı sona ererken çiftçiler kış sofralarının vazgeçilmezi olan pekmez üretimine başladı. Üzüm bağlarının artmasıyla birlikte pekmez üretimi de artış gösterdi.

07.09.2024 12:12
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Manisa'nın Selendi ilçesinde üzümde hasat sezonunun sonlarına doğru yaklaşılmasıyla beraber kış sofralarının vazgeçilmezi olan pekmez üretimine de başlandı.

Manisa'nın Selendi ilçesinde üzümde hasat sezonu sona doğru yaklaştı. Üzüm hasadıyla beraber Selendili çiftçiler kış sofralarının vazgeçilmezi olan pekmez üretimine de başladı. İlçede son yıllarda artan üzüm bağlarıyla beraber pekmez üretimi de arttı. Çiftçiler gerek aileleri gerekse de pazarlarda satışı yapılmak üzere evlerinin önünde kurdukları kazanlarda pekmez kaynatıyor. Özellikle kış aylarında tüketilen şifa kaynağı pekmez, üzümün havuzlarda çiğnenip çuvallarda konulduktan sonra suyu alınarak özel toprağı ile kaynatılmasıyla hazırlanıyor. Evinin önündeki kazanda pekmez üreten İlçeye bağlı kırsal Selmanhacılar mahallesinden 3 çocuk babası 80 yaşındaki Veli Güneş, "Kendi bahçemizden organik olarak yetiştirdiğimiz üzümlerden pekmez yapıyoruz. Pekmez kış sofralarının vazgeçilmezi bir şifa kaynağı. Yapımı zor olsa bile yemesi güzel zahmetine değer" dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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