Manisa Valisi Enver Ünlü, Mobil Göç aracının çalışmalarını inceledi - Son Dakika
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Yerel

Manisa Valisi Enver Ünlü, Mobil Göç aracının çalışmalarını inceledi

Manisa Valisi Enver Ünlü, Turgutlu Polis Merkezi önünde görev yapan gezici "Mobil Göç" aracının çalışmalarını yerinde inceledi. Vali Ünlü, mobil göç aracının düzensiz göçle mücadelede sağladığı katkıyı vurgulayarak, ihtiyaç halinde araç sayısının artırılacağını belirtti.

16.08.2024 08:45
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Manisa Valisi Enver Ünlü, Turgutlu Polis Merkezi önünde görev yapan gezici "Mobil Göç" aracının çalışmalarını yerinde inceledi.

Vali Enver Ünlü'ye İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Tombul, Turgutlu Kaymakam Vekili Mehmet Akif Temur, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş ve İl Göç İdaresi Müdürü Nihal Arıt eşlik etti.

İl Göç İdaresi Müdürü Nihal Arıt ve ilgili personelden mobil göç aracındaki faaliyetler hakkında bilgi alan Vali Ünlü, aracın dönüşümlü olarak ilçelerde hizmet vermesinin önemine dikkat çekerek "İlimizde düzensiz göçle mücadele kapsamında yapılan uygulama ve denetimlerde, güvenlik güçleri düzensiz göçmen olduklarından şüphelendikleri kişilerin kimliklerini kontrol ediyor. Kimliğini ibraz edemeyen yabancılar, gerekli kontrollerin sağlanması amacıyla mobil göç noktası araçlarına davet ediliyor. Burada, Göç İdaresi Başkanlığı personeli tarafından GöçNet Veri Tabanı üzerinden biyometrik verilere ilişkin parmak izi sorgulaması yapılıyor; yasal kalış hakkı olmadığı belirlenen yabancılar, sınır dışı işlemlerinin başlatılması amacıyla Geri Gönderme Merkezlerine gönderiliyor. 4 Aralık 2023 tarihinde ilimizde uygulamaya başlanan Mobil Göç Noktamızda bu zamana kadar 2 bin 890 yabancı sorgulanmış olup, 54 yabancı sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezlerine sevk edilmiştir. İhtiyaç duyulan ilçelerde, Mobil Göç Aracımız gerekli kontrolleri gerçekleştirmek üzere görevlendirilmekte olup, düzensiz göçle etkin mücadele amacıyla denetimlerimiz aralıksız devam etmektedir" dedi.

Jandarma ve Emniyet'in müşterek, etkin ve verimli bir şekilde kullandığı mobil göç aracından alınan performansın olumlu olduğuna da dikkat çeken Vali Ünlü, "Düzensiz göçle mücadelede bize sağladığı büyük katkı göz önünde bulundurularak, ihtiyaç duyulması halinde mobil göç araçlarımızı ve mobil göç noktalarımızı arttırmak suretiyle düzensiz göçle mücadeleye etkin ve aralıksız bir şekilde devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Yapılan çalışma ile Polis Merkezleri ve Jandarma Karakollarının gereksiz meşgul edilmesinin önüne geçilerek, Manisa'daki düzensiz göçle mücadele kapsamında yapılan uygulama ve denetimlerin etkinliği artırılmış oluyor. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Manisa Valisi Enver Ünlü, Mobil Göç aracının çalışmalarını inceledi - Son Dakika

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